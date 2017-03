William fra Eiksmarka red inn 40 mill. i Dubai lørdag

Dubai er en lekegrind for den norske-britiske stjernejockeyen William Buick (28). Lørdag gikk han til topps i Dubai Sheema Classic med «Jack Hobbs». Førstepremien var velvoksen; 30 millioner norske kroner. Til sammen red 28-åringen inn 40 mill. denne lørdagen.

Rundt regnet ti prosent av summen går til jockeyen; med andre ord en god lønningsdag for Buick fra Eiksmarka.

Han har siden 2010 vært en av verdenstoppene på den internasjonale galoppscenen. Han fikk sitt gjennombrudd med seier i det samme løpet i Dubai i 2010. Den gang satt han på Da Re Mi som var eid av, som navnet kan antyde, musikalkomponist Andrew Lloyd-Webber. Treneren het den gang, som nå, John Gosden, engelsk championtrener.

Har tjent enda mer

Lørdagens imponerende prestasjon er ikke «pers» for William Buick, i hvert fall ikke pengemessig. Vi spoler tilbake to år: På ryggen av outsideren Prince Bishop knebler William Buick favoritten California Chrome og rir inn 48 millioner til sjeikesønn Hamdan. Jublende i vinnerpaddocken; en annen happy, happy sjeik: Mohammed bin Rashid Al Maktoum, «The Ruler of Dubai» og visepresident i De forente arabiske Emirater. Han er mannen og sjeiken bak Godolphin, William Buicks arbeidsgiver.

Har du sett? VGs hesteside.

William Buick på Jack Hobbs vinner Dubai Sheema Classic lørdag. Foto: Erika Rasmussen

«Jack Hobbs», oppkalt etter en engelsk cricketlegende, er tidligere vinner av Irsk Derby. Men den 6-årige hingsten har hatt sine skadeproblemer og kom nå tilbake etter pause siden 15.oktober. Formen var det imidlertid intet i veien med. Jack, som var tredjefavoritt hos de engelske bookmakerne, lå pent plassert i rygg på tethesten. Samtidig hadde William et våkent blikk på favoritten i løpet. Jack og William koblet inn seiersgiret i god tid; 400 meter fra mål var seieren mer eller mindre klar.

Les også: Jockey-stjernen Walter Buick til Øvrevoll

– John (Gosden) sa til meg før i uken at han ikke trodde at hesten noen gang hadde vært i bedre form enn nå. Han hadde 100 prosent rett, sier Buick i et intervju med banens pressetjeneste.

– Han hadde et vanskelig år i fjor, men John klarte å få ham tilbake. Det er en stor treningsjobb. Vi kommer til å høre mer fra «Jack Hobbs» utover i sesongen.

Pappa på plass

William Buick red seks løp i Dubai lørdag. Han vant altså ett løp – og ble andre, tredje, fjerde, femte og sjette i de øvrige. Med andre ord en pen rekke – og en innbringende rekke. Og han fikk igjen viste ferdighetene i salen. Han er tøff og er det han selv betegner som «en allrounder» i salen. Med hesten Comicas ble han toer i løpet som heter Golden Shaheen, hesten sto til 33 ganger pengene i England og var altså ikke blant de mest betrodde.

Les også: Norsk jockey kjemper om 34 mill. kroner

For øvrig; Williams pappa Walter Buick var ringside på Meydan lørdag. Walter har 844 seire på Øvrevoll, en rekord som kanskje aldri blir slått.

Verdens mektigste hesteeier

Som en av to førstejockeyer for Godolphin, verdens største og mektigste hesteeier, lever han med press og forventninger. Dag etter dag. Året rundt.

Den unge Buicken ryddet skolepulten etter 1. klasse på Eikeli videregående og dro til en usikker fremtid som jockeylærling i England. Han ville følge i pappa Walters spor.

Unge William kom aldri hjem til gutterommet i Bærum. Han ble årets lærling i England både en og to ganger. William jobbet knallhardt. Og hadde flyt og litt flaks på veien mot stjernestatus.

Flagget ved siden av navnet hans på resultatlistene er Storbritannias. Han er nemlig britisk statsborger.

Amerikansk triumf

Hovedløpet lørdag, Dubai World Cup, ble en stor og ventet triumf for den amerikanske stjernehesten Arrogate. Han fikk en dårlig start og lå sist, men hadde til slutt ingen problemer med å smadre deler av verdenseliten.

Med lørdagens seier, verdt 51 millioner kroner, gikk Arrogate opp på toppen av listen over tidenes mestvinnende hester. 4-åringen har nå løpt inn 141 millioner norsk kroner siden debuten i april i fjor.