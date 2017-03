En av Europas beste fireårige travhester skal være kidnappet natt til tirsdag, melder flere italienske medier.

Hun forsvant fra stallen i den italienske landsbyen Santa Croce, skriver den Firenze-baserte avisen La Nazione.

– Da jeg som vanlig skulle fôre i dag morges, så oppdaget jeg at både Unicka og Vampre Dany var vekk, forteller trener Erik Bondo til travservice.dk.

– Først trodde jeg at Unicka bare lå nede i boksen sin, men så oppdaget jeg at den var borte.

Ifølge Bondo er det ingen tegn til innbrudd, og de har et alarmsystem som tydeligvis ikke virket eller har blitt koblet ut.

– Det er veldig merkelig å oppleve dette, sier dansken, som ble italiensk trenerchampion i 2016.

Det er ikke kjent om det er kommet noe krav om løsepenger for den verdifulle hesten.

I 2016 gjorde Unicka omtrent rent bord. Blant annet vant den storløpet Gran Premio Orsi Mangelli og fikk merkelappen «Europas beste treåring». Vampre Dany var blant de beste toåringene i fjor.

Politiet er på plass på gården og etterforsker saken. Hesten eiers av den italienske stallen Scuderia Wave.

Dette er ikke det eneste dramaet i italiensk hestesport om dagen. Sist fredag valgte baneledelsen ved Favorita-banen i Palermo å avlyse løpsdagen, fordi de hadde mistanke om at det var laget avtaler om avtalt spill. Altså det samme som kampfiksing.

– Vi har bedt myndighetene om å undersøke saken og ta forholdsregler slik at det kan sikres en korrekt avvikling av veddeløpene, og at vi skal unn gå at organisert kriminalitet infiltrerer banen, sier styreleder Giovanni Cascio ifølge travservice.dk.

Palermo er den største byen på Sicilia, som er kjent for sin mafiafamilier.

Det er ikke første gang stjernehester er blitt kidnappet i Italia. I 2009 ble Daguet Rapide (som hadde lagt opp, men som hadde startet en ny karriere som avlshest) ført bort fra sin stall på et stutteri i Bologna. Den gang ble vakthundene uskadeliggjort med medisiner. Denne hesten ble senere funnet. Men det er også hester som ikke er funnet.