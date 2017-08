ØVREVOLL (VG) Stefar Jan Bjørdal ga Vanessa Ryall (26) sitt livs sjanse. Hun sviktet ikke.

På hoppa «High As A Kite» skrev hun faktisk verdenshistorie da de to vant Norsk Derby på Øvrevoll sammen.

Siste vinnere av Norsk Derby: 2017: High As A Kite. 2016: Our Last Summer. 2015: Quarterback. 2014: Eye In The Sky. 2013: Probably. 2012: Old Pal. 2011: Without Fear. 2010: Go Go Gadget.

Ifølge ekspertene på landets eneste galoppbane er det ingen kvinne i noe land som har vunnet et offisielt derby. Attpåtil skjedde det altså på ei hoppe.

– Det er utrolig viktig å bryte denne barrieren, sier vinnerjockeyen.

– Vi kvinner kan når vi får sjansen!

Les også: De går for «girlpower»

– Dette er uvirkelig. Det føles som en drøm, sier Vanessa Ryall til VG.

Hun hadde et voldsomt press på seg for å levere - som den minst meritterte jockeyen i feltet. Norsk Derby ble avgjort helt på slutten. «High As A Kite» vant foran «Silver Falcon». Seiersmarginen var et hode - etter 2400 meter.

– Jeg var litt nervøs .... Men jeg prøvde å ta det som et vanlig løp og unngå problemer. Det er en utrolig hest. Jeg kan ikke få skrytt hesten nok.

– Hun er en utrolig kul hest å jobbe med. Hun er utrolig snill.

Ryall skrev historie også på en annen måte: Hun er første norske jockey som vinner Norsk Derby på 49 år. Vinner den gang var Arne Wikstrøm.

Hun er født i Oslo, mens barndommen var halvveis i Elverum og halvveis på Sunnmøre. Så dro hun til USA og har de siste seks årene jobbet med hest der.

Les også: Peder Fredricson innfridde i EM - her er et portrett av mesteren

Faren var amerikansk, men døde da hun var bare fem år gammel. Men så skulle Jan Bjørdal bli hennes stefar.

– Han har drevet med hesteoppdrett veldig lenge. Det var sånn jeg kom inn i miljøet, forteller Vanessa Ryall.

Stefar Bjørdal sier til VG:

– Jeg trodde vi hadde den beste hesten, og Vanessa løste oppgaven fint. En kan ikke forlange noe mer av henne enn å vinne!

Her er VGs hesteside

Ryall forteller at hun drar over til USA igjen for å ri der i høst. Til våren kommer hun tilbake til Europa, enten til Frankrike eller til Norge.

Favoritten Spitzbergen måtte kaste inn salen før løpet. Nils Petter Gills hest hadde så store smerter i en hov at den ikke kunne starte.

Norsk Derby går over 2400 meter og er en 300 år gammel tradisjon som stammer fra England.