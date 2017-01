Sist test for Lionel før travthrilleren

Bare to uker gjenstår til Prix d’Amerique, verdens hardeste travløp. I dag har norskfødte og eide Lionel generalprøve i Prix d’Belgique.

– Lionel skal ikke presses til det ytterste nå. Han skal helst passere mål med krefter igjen. Vi må spare, det er i Prix d’Amerique alt skal brukes, understreker deleier Gøran Antonsen.

– Lionel trenger en siste gjennomkjøring, den kommer i helgen. Jeg ser ingen mørke skyer på himmelen. Hestens helse har aldri vært bedre, mange harde treninger har gitt fundamentet som må til, mener Antonsen.

Søndagens kvalifisering til Prix d’Amerique er den siste av fire. Østfold-hesten kvalifiserte seg før jul, og har fått trene og forberede seg etterpå.

Keiseren mangler

Bold Eagle er verdens beste travhest for øyeblikket, han går under navnet den franske keiseren. Mens Lionel konkurrerer i helgen, blir keiseren hjemme.

– Vi tar møtet med Bold Eagle i Prix d’Amerique. Lionel var den eneste som beseiret Bold Eagle sist vinter. I Frankrike snakkes det om Lionel som Bold Eagles hardeste konkurrent. Man kan bli svett av mindre. Jeg klyper meg i armen titt og ofte, og undrer egentlig over hva vi egentlig er i ferd med å oppleve, avslutter Gøran Antonsen.

To norske vinnere

Norske hester har aldri lykkes i Prix d’Amerique. Derimot har Shan Rags (1995) og Yarrah Boko (2013, 2014) vunnet Prix d’Belgique, som altså går søndag.

Løpet domineres av franske deltagere, men ikke i like stor grad som tidligere. Hele ni hester fra Norden er klare for start, flesteparten er svenske. Norge har Lionel, og mindre betrodde Rocky Winner med.