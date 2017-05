Ørnen har landet: Elitlopp-favoritten flyr for første gang

Rivalene er vant til at Bold Eagle flyr fra dem. Foran søndagens Elitlopp på Solvalla har superhesten for første gang flydd på ordentlig.

– Om vi taper, så har vi ingen unnskyldning, for hesten er i toppform. Den er enda bedre enn i vinter, og han liker å konkurrere på nye baner, aller helst flate, sier den karismatiske eieren Pierre Pilarski til svenske Trav365.

At den er bedre enn i vinter er oppsiktsvekkende, for da vant Bold Eagle verdens tøffeste travløp, Prix d'Amérique, for andre året på rad. Den fulgte opp med å vinne også Prix de France og Prix de Paris, den første hesten siden 1976 til å ta hele denne trippelen, som kalles «Triple Couronne».

– Jeg tror det trengs en ekstraordinær hest for å slå Bold Eagle, sier Pilarski.

Duell på Solvalla

Fredag landet Bold Eagle på svensk jord sammen med andre franske hester.

– Reisen har gått veldig bra, sier stallgutten Hugues Monthule til Trav365.

Les også: Heste-tragedie på Jarlsberg

Ifølge Monthule var Bold Eagle rolig og fin under hele flyturen fra Frankrike.

Tanken var egentlig at Bold Eagle skulle stå oppstallet på Solvalla, men planen ble omgjort i siste liten, slik at hesten ble stående på Julmyra gård i Heby.

Søndag ettermiddag er det klart for duell: Frankrikes travkeiser Bold Eagle mot hjemmehåpet Nuncio i Elitloppet på Solvalla. Scenen er satt i Stockholm. Større blir det ikke i travets verden.

Les også: Emosjonell travseier: Vant for eier som døde før påske

Tre millioner svenske kroner venter vinneren i et løp der prestisjen er verdt mer enn pengene.

– Jeg tror Bold Eagle vinner fra alle posisjoner, sier travlegenden Stig H. Johansson til svenske Aftonbladet. Han har vunnet Elitloppet seks ganger som kusk og vet hva han spår og snakker om.

Har bedekket siden februar

Det gjør også Stefan Melander, treneren bak fjorårsvinneren Nuncio som kjøres av superkusken Örjan Kihlström (55). Men nevnte Melander, med tilnavnet «Tarzan», er selvfølgelig part i saken når han sier, også det til Aftonbladet:

– Bold Eagle er sårbar. Han har bedekket siden februar. Og Solvalla er ikke Vincennes. Det er en annen kjørestil her.

SAKEN ER KLAR: Bold Eagle vinner 2017-utgaven av Prix d’Amerique på Vincennes i Paris. Den franske travkeiseren har lag konkurrentene på rygg to ganger på rad i dette prestisjetunge storløpet. Kusken Franck Nivard kan koste på seg et seierssmil, det gjør han ofte. Bold Eagle har vunnet 34 av 39 starter og løpt inn over 30 millioner kroner. Til venstre på bildet; norske Lionel som tok en sterk 3. plass. Foto: Eirik Stenhaug/Equus

VGs hesteside finner du her

Med andre ord offensive toner fra mannen som både eier og trener eventyrhesten Nuncio som har vunnet 39 av 56 starter.

Men de siste tre startene, selve oppkjøringen til Elitloppet, har ikke vært eventyrlige. Nuncio har plumpet uten at nevnte Melander ser ut til å ha mistet nattesøvnen av den grunn.

Den har Sébastien Guarato, stortreneren med ansvaret for Bold Eagle, aldri hatt grunn til å miste:

– Jeg må innrømme at jeg blir skuffet hvis vi ikke lykkes tross motstanden søndag, sier han til Paris-Turf.

Pengemaskin

I sulkyen bak Bold Eagle sitter Franck Nivard (37), sammen har duoen vunnet det meste og smadret de fleste.

Les også: Dette er Norges andre store håp i Paris søndag

Om ikke Bold Eagle smiler hele veien til banken, gjør nok eieren det. Han er 51 år og heter altså Pierre Pilarski. Ekstrabonusen etter nevnte «Triple Couronne» var velvoksne 4,5 millioner. 6-årige Bold Eagle har kjørt inn drøye 30 millioner norske kroner i karrieren. Han er heller ingen billig partner i avlsboksen. Hoppene, eller retter deres eiere, må ut med 15.000 euro for en hyrdestund med «Bold».

Burgerkonge

Nå har for øvrig den lykkelige eieren til salt i maten, eller skal vi heller si dressing på burger’n, uten finansiell hjelp av sin travende stjernehest. Da Pilarski som rettighetsinnehaver av McDonalds-kjedene i Frankrike solgte seg ut, ga det klingende mynt og knitrende sedler i kassen. Tvil ikke på det.

I travsportssammenheng har han vist seg raus og inkluderende. Adjektiver man ikke alltid hekter på store heste-eiere i hjemlandet. Pilarski har nå trykket opp 2000 t-skjorter med Bold Eagles logo på fronten. Disse selges på Solvalla og skal gi 300.000 kroner til «Stall 43», en forening i Sverige som jobber for barn med autismespekterdiagnoser.

Libarski er ellers på plass i Sverige og lar seg stadig intervjue: - Jeg kjenner meg som en liten gutt som skal se havet for første gang, har han sagt opptil flere ganger og billedlagt sin forventning foran søndagens løp og fest.

Mektigste Elitlopp

Og det er ingen liten fest: Årets Elitlopp markedsføres som «det mektigste noengang».

– Det går mot rekord både når det gjelder publikum og omsetning. Elitloppet er den årlige begivenheten i Stockholm som trekker flest tilreisende, sier Sten Andersen som er markedssjef i det svenske spillselskapet ATG.

50.000 tilskuere ventes ringside til hele Solvalla-helgen. 18 land viser tv-bildene fra finalen som starter nøyaktig kl. 17.38 søndag, den kan du også se på VGTV.

Ingen norske

Ingen norske hester krydrer i år storløpet som i 1986 ble vunnet av Rex Rodney og Kjell Håkonsen - og i 2005 av Steinlager med Per Oleg Midtfjeld som kusk.

Lionel, som vant Olympiatravet på Åby og har slått Bold Eagle i ett løp, fikk aldri noen invitasjon i år. – Det skyldes trolig at jeg hele tiden har vært klar på at vi står over for å satse alt mot Oslo Grand Prix 11. juni, sier Gøran Antonsen som eier og trener Norges mest meritterte hest i øyeblikket. Ferrari B.R., som forrige helg satte verdensrekord for 4-åringer, er heller ikke på svensketur. Kusk og trener Per Oleg Midtfjeld takket høflig nei med blikket rettet mot trav-Derby på Bjerke 10. september.