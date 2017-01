Norske Lionel slo an tonen i Paris: 3. plass i verdens tøffeste travløp

Oppkjøringen til VM-finalen i Paris endte med norsk pallplass i verdens tøffeste travløp. Østfold-hesten Lionel ble nummer tre.

Sju år gamle Lionel, med Matthieu Abrivard, i sulkyen, var andrevalg blant spillerne – men hjemmefavoritten Bold Eagle var storfavoritt på den legendariske Vincennes-banen.

Lionel ble innestengt og lå langt bak da oppløpet startet, men klarte på finurlig vis å komme seg fram til 3. plass. Bold Eagle var som en maskin i avslutning og vant på bestilling. Førstepremien er på drøyt 4 mill. kroner, mens Lionel kjørte inn omtrent 1,3 mill. kroner.

– Dette er så stort, sa trener Gøran Antonsen på VGTV-sendingen.

Les også: Dette er Norges andre store håp i Paris søndag.

Prix d’Amerique er verdens største og tøffeste travløp. 18 hester over 2700 meter. 4 millioner til vinneren og 40 000 gale fans ringside. De krevde fransk seier, og da fra den største stjernen av dem alle, Bold Eagle. Den innfridde og hadde kilometertiden 1,11,2. Belinda Josselyn ble toer.

Lionel galopperte rett etter start i fjorårets Prix d'Amerique, og trener Gøran Antonsen sa forhånd at starten var avgjørende for Lionels muligheter. Antonsen hadde valgt å ta av Lionels sko til storløpet. Den norske hesten fikk ingen stor start, men feilet ikke – og det var det aller viktigste.

Les også: Tidligere RBK-spiller vant 20,7 mill. i travspill

På forhånd sa Bold Eagle-kusk Franck Nivard til Equus at han fryktet bare den norske hesten. Lionel vant én gang over Bold Eagle forrige sesong. Hesten er oppkalt etter en ikke ukjent argentinsk fotballspiller i Barcelona. Lionel er født og opptrent i Østfold.

Yarrah Bokos 3. plass for tre år siden er den beste norske plasseringen i Prix d'Amerique fra før.

VGs hesteside finner du her.

Da Lionel ble sendt til Frankrike ved juletider for to år siden, var han i trening hos Frankrikes mest suksessfulle trener Fabrice Souloy. Han forvandlet Lionel fra en lovende, men ukjent hest til å bli en av verdens beste hester. I september i fjor ble Souloys hester, deriblant Lionel, avslørt med det forbudte grunnstoffet kobolt i kroppen etter starten i Oslo Grand Prix. Lionel mistet sin premie, og travsportsorganisasjonene i Skandinavia har lagt ned påstand om livstidsutestengelse for Souloy, som allerede er utestengt ett år i Frankrike for koboltdoping.