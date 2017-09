Märtha Louise gjør internasjonalt comeback på hesteryggen

For første gang på mer enn 15 år skal prinsessen være med i en internasjonal ridekonkurranse.

Sjefen for Kingsland Oslo Horse Show, Morten Aasen, bekrefter overfor VG at Märtha Louise er påmeldt.

– Hun har vært med jevnlig og konkurrert i sommer. Nå er hun tilbake for alvor.

Allerede i fjorårets Kingsland Horse Horse Show var hun i aksjon, men den gang bare i en show-klasse, og på en pressekonferanse fastslo prinsessen:

– Men jeg har ingen planer om å begynne med hest aktivt igjen. I hvert fall ikke foreløpig.

Hennes trener Espen Johannessen ønsker ikke å kommentere saken overfor VG. Arrangementet går i dagene 11.-15. oktober.

Märtha Louise var tidligere en av Norges beste i sprangridning, og hun var også en del av landslaget før hun la opp i 2000.

I forbindelse med fjorårets gjesteopptreden i Telenor Arena avslørte Märtha Louise at det var barna som hadde fått henne tilbake i stallen.

– Jeg hadde bestemt meg for at etter å ha trasket mye i gjørme, vært mye kald og vært på utrolig mange stevner, at jeg ikke skulle tilbake til hest. Men så har vi en stall ved siden av oss og barna ble plutselig interessert, så kjøpte vi en ponni til dem. Og nå har vi tre, sa prinsessen den gang.

Hun har døtrene Maud Angelica (14), Leah Isadora (12) og Emma Tallulah (9 denne uken).

På plass i Telenor Arena er også den ferske europamesteren Peder Fredricson fra Sverige. Han tok OL-sølv i fjor.

Les også: Peder Fredricson innfridde i EM - her er et portrett av mesteren

– Vi er faktisk et av de stevnene i verden med flest toppryttere. Åtte av Europas topp 10-ryttere kommer, forteller Morten Aasen, som er sjef for Kingsland Oslo Horse Show.

– Det er vi selvfølgelig stolte av.

– Hvorfor kommer stjernene til Norge?

– Fordi det er en fin arena. Folk liker seg i Norge, og de tar ubehaget med å reise litt lengre enn de gjør til stevner ellers i Europa.

Dessuten er Kingsland Oslo Horse Show det første World Cup-stevnet i sesongen.

Det ble første gang arrangert i 1991, og fikk fra 1992 World Cup-status. I mange år holdt arrangementet til i Oslo Spektrum. Årets utgave blir den syvende i Telenor Arena.

– Det er ikke dårlig for et lite hesteland som Norge at vi nå har dette arrangementet for 26. gang, sier Morten Aasen, selv tidligere OL-deltager i sprangridning - og dessuten mannen til nyslått IOC-medlem Kristin Kloster Aasen.

Dronning Sonjas fetter Kjell Ulrichsen var i mange år sentral i Oslo Horse Show.