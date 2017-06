Her kaster «Foppa» en norsk helt i været

Peter Forsberg (43) har riktignok spilt sammen med Mats Zuccarello – men trolig aldri tidligere kastet en norsk helt i været.

En av ishockeyens største navn hadde selskap av blant andre Mats Näslund da han hyllet Gøran Antonsen (30 denne uken) etter seieren med Lionel i Olympiatravet på Åby i slutten av april.

Her er Oslo Grand Prix-feltet: 1. Volstead – Ørjan Kihlstrøm, Sverige

2. Lionel – Gøran Antonsen, Norge

3. B.B.S. Sugarlight – Peter Untersteiner, Norge

4. Dante Boko – Adrian Kolgjini, Sverige

5. Your Highness – Bjørn Goop, Sverige

6. Cruzado Dela Noche – Per Linderoth, Sverige

7. Twister Bi – Christoffer Eriksson, Italia

8. Aubrion Du Gers – Joseph Verbeeck, Frankrike

9. D.D.’s Hitman – Ulf Ohlsson, Finland

10. Takethem – Steen Juul, Danmark

– Han gratulerte og syntes det var kjempeartig, sier Antonsen til VG.

Denne helgen satser kusken på en ny megatriumf: Oslo Grand Prix. Trolig uten «Foppa» på plass denne gang.

Men Peter Forsberg hyllest av den norske kusken skyldes nok ikke bare Lionels oppvisning i Olympiatravet. For Gøran Antonsen og «Foppa» har hatt kontakt også tidligere:

– Min første seier på svensk jord kom faktisk med en av hestene til Peter Forsberg, forteller en lattermild Antonsen.

– Hesten het Roi D`inverne. Det var den gang jeg jobbet hos Robert Bergh i Sundsvall. Jeg tror det var tilbake i 2008–2009.

Antonsen husker nesten riktig. Vi snakker mai 2007. Nøyaktig ti år etter vant han med Lionel i et av Sveriges mest prestisjefylte løp og nå satser han på det samme i det største løpet her hjemme.

LAGKAMERATER: Peter Forsberg og Mats Zuccarello spilte sammen i Modo. Foto: Jan Johannessen , VG

Forsberg er en av de mange svenske idrettshelter som har hestedilla. «Foppa» har legendestatus på den andre siden av kjølen med to OL-gull, to VM-gull og to Stanley Cup-triumfer. På Åby var han ambassadør for Olympiatravet.

– Jeg husker nok bedre våre møter enn han husker dem. Jeg tror ikke det er noen gjensidig hukommelse, sier Gøran Antonsen beskjedent.

– Og jeg innrømmer gjerne at det var utrolig artig da han var med på å kaste meg i været etter Olympiatravet.

Den dagen i slutten av april ble på alle måter spesiell for Antonsen. Triumfen kom bare en snau måned etter at deleier Kjell Arne Ness sovnet inn, vant superhesten på Åby.

– Det var min største seier, min største opplevelse. Samtidig var det vemodig at jeg ikke skulle få oppleve det sammen med Kjell Arne, sier Antonsen til VG i dag.

De siste 25 meterne – mens Lionel travet mot seier – tenkte han på den nylig avdøde deleieren.

– Jeg rakk å tenke veldig mye, sier Gøran Antonsen.

– Kan du gjenta triumfen i Oslo Grand Prix?

– Ja, jeg synes det. Vi har veldig positive treningsrapporter fra Enköping, og vi har et fint spor. Men det er små marginer som kan avgjøre. En liten feil kan bestemme om det blir seier eller 5. plass.

Antonsen forteller at han ikke har truffet Lionel siden den vant på Åby, og hesten kommer heller ikke til hovedstaden før på Oslo Grand Prix-dagen søndag.

– Jeg føler at det er tre-fire hester som er større seierskandidater enn de andre.

– Hvem frykter du mest?

Lionel Navn: Lionel Født: 2010 Eier: Gøran Antonsen, Mysen Rekord: 1.10,9 Antall seiere: 18 Innkjørt: 10.885.798 kroner Trener: Daniel Redén, Sverige Kusk: Gøran Antonsen Meritter: Vinner av Olympiatravet og Prix d’France på Vincennes i Paris. 3. plass i Prix d’Amerique 2017

– Jeg frykter Volstead og Örjan Kihlström i førstespor. Hvis han klarer å holde førstesporet på startsiden, så ... Og så har jeg stor respekt for franske Aubrion du Gers og Jos Verbeeck i åttende spor.

Om Lionel skulle vinne søndag, tar han også et historisk steg på lønnstoppen. Steinlager kjørte i sin tid inn 12,2 mill. kroner. Lionel har nå 10,8 mill., og hvis han stikker av med 1,5 mill. kroner til vinneren, så går han forbi Steinlager (Bork Rigel topper uansett rase med 13,6 mill.).

Rex Rodney i 1986 og 1987 er den siste norskfødte vinneren av Oslo Grand Prix. Her er alle de norskeide hestene som har vunnet:

1966: Scott Protector

1986: Rex Rodney

1987: Rex Rodney

1988: Sugarcane Hanover

2005: Steinlager

2015: B.B. S Sugarlight

PS: Oslo Grand Prix går på NRK1 søndag kl. 16.45-17.30.