Hamre jublet for Derby-dobbel

Travtrener Frode Hamre ble utvilsomt dagens mann på Bjerke travbane søndag.

Veteranens to stallhester El Diablo B.R. og Ingbest vant Norsk Derby for henholdsvis varmblods- og kaldblodshester.

Klasseløssøndagen: Derby, varmblods: El Diablo B.R., Frode Hamre

Derby, kaldblods: Ingbest, Tom Erik Solberg

Hopper-Derby, varmblods: Valla d'Estino, Eirik Høitomt Hoppe-Derby, kaldblods: Solvik Faksa, Lars Anvar Kolle Kriteriet, varmblods: Shocking Superman, Bjørn Goop Kriteriet, kaldblods: Tand Kraft, Jan-Olov Persson Hoppe-Kriteriet, varmblods: Clementine F.F., Åsbjørn Tegnsareid Hoppe-Kriteriet, kaldblods: Uggla i Mossen, Örjan Kihlström Per Ulvens æresløp: Tooltime, Tom Erik Solberg Karsten Buers æresløp: Ivar Sånna, Jomar Blekkan UET Trotting Masters: Nuncio, Örjan Kihlström Trygve Diskeruds minneløp: Tekno Odin, Øystein Tjomsland

– Største i karrieren

Det at samme trener vinner derbyløpene for begge raser, har ikke skjedd siden 1962. Frode Hamre skriver seg dermed inn i travhistorien med gullskrift etter søndagens dobbeltseier.

El Diablo B.R. vant på tiden 1.13,4 over derbydistansen 2600 meter, og det er ny, norsk rekord.

– Dette er utvilsomt min største dag på travbanen. Jeg har hatt en lang karriere, men ingenting kan måle seg med dette. El Diablo B.R. som jeg kusket selv, var helt enorm. Det var en stor lettelse at han vant Norsk Derby, sa Frode Hamre som var rørt til tårer etter en særdeles innbringende dag på Bjerke.

Ingbest vant lett

Norsk Derby for kaldblodshestene ble et dramatisk oppgjør, men Ingbest fra Skien ble stående igjen som vinner sammen med dyktige Tom Erik Solberg. Dermed har Inbest vunnet begge de to klassiske oppgjørene, og Solberg tok sin tredje derbyseier.

Kaldblodsstjernen måtte trave 1.25,2 for å sikre seg førstepremien på 750.000 kroner. Solberg var et eneste stort glis rett etter løpet.

– Jeg må si at jeg aldri hadde trodd at jeg skulle vinne Norsk Derby med en kaldblodshest fra stall Hamre. Det er vel ikke så mange kaldblodshester som har stått på den stallen, men det var uansett veldig morsomt og fortjent, sa han.