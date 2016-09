Gundersen jakter 23 år gammel Derby-rekord

Søndag kan kusk og travtrener Geir Vegard Gundersen skriver Derby-historie som den første til å vinne storløpet på Bjerke fire år på rad.

I fjor tangerte Gundersen legenden Gunnar Eggen, da han vant Derby for tredje året på rad. Det tradisjonsrike travløpet ble kjørt for første gang i 1932, og er et løp for fireårige norskfødte varmblodshester.

Rekorden til Eggen har stått siden han vant sitt tredje strake Derby i 1993.

Skulle Gundersen vinne i dag, vinner han det varmblodsderby for sjette gang. Han vant første gang med Jetstile i 2005, deretter med Tinita Love i 2007, også hat tricket med Support Justice, Viking Va Bene og Glen Ord Superb.

I år skal Gundersen forsøke å vinne Derby med hesten Cash Okay. Han trener ikke hesten selv, men hadde hesten på stallen frem til den var toåring, da valgte Gundersen og flytte den til kollega Anders Lundstrøm Wolden på Bjerke. Men Gundersen har hele tiden vært hestens faste kusk.

– Cash Okay har vært veldig god i de to seiersløpene. Det er et​ åpent Derby der han er en av de som kan vinne. Går med amerikanervogn og sko på beina som i de to siste løpene, sier trener Anders Lundstrøm Wolden.

Søndag skal det deles ut hele 17 millioner kroner i premier på Bjerke. I tillegg til varmblodsderby, er det også derby for kaldblodshester, og varmblods- og kaldblodshopper. De samme fire klassene er det i Norsk Travkriterium.

Men denne søndagen er det ikke bare norske travstjerner som skal i aksjon. Finalen av UET Trotting Masters med over 1,8 millioner i førstepremie inngår i V75-spillet på Bjerke denne søndagen.

BANKER: Nuncio er VGs banker i V75-omgangen på Bjerke. Foto: , Equus Media

Den svenske superstjernen Nuncio blir storfavoritt, mens B.B.S. Sugarlight er det norske håpet, som skal forsøke å revansjere fjorårets Mastersfinale, et feil sporvalg spolerte sjansene for den norske travstjernen.

– B.B.S. Sugarlight viste en solid innsats ved seieren i Sverige forrige lørdag, og er tilbake i god form. Han ble rammet av en halsbetennelse tidligere i sommer. Vi fikk trekke som en av de siste, og havnet i spor tolv. Bare det å få være med er stort. Forhåpningene er en premie, og ingen endringer er planlagt, sier B.B.S. Sugarlight-trener Fredrik Solberg.

Mattias Djuse på Stall Melander har følgende å si om VGs V75-banker og storfavoritten Nuncio:

– Det er det ikke så mye nytt å fortelle faktisk. Hesten er fantastisk, og tar løpene på rett måte og blir bare bedre og bedre. Han trener på som vanlig. Sporet er perfekt, og Nuncio var jo bra sist han var i Norge. Det er klart at vi må tro på ham igjen. Det blir barføtt fremme. Angående hodelag, avventer vi litt. Det kan bli murphyblender igjen