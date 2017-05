Eierne og kusken om Jarlsberg-ulykken: – At folk tror vi ikke bryr oss er vondt

Hesteeier Mona Elisabeth Hov (50), medeier Thorbjørn Ask (65) og kusk Dag-Sveinung Dalen (26) reagerer kraftig på en del av beskyldningene de har fått etter at hesten Hovhaaga (7) ble spiddet av en bom på Jarlsberg Travbane.

– Jeg temmet henne, og trente henne opp. Det var en hest som betød veldig mye for meg. Alle hester trenger kjærlighet og godt stell for å fungere, sier Hov til VG.

– Derfor er det ekstra vondt å få med seg hva folk skriver på Facebook, og i tekstmeldinger. Jeg har ikke orket å lese alt, men at vi som hesteeiere ikke bryr oss om dyra, og ikke viser sorg, det er helt feil. At folk tror vi ikke bryr oss er vondt, legger hun til.

Hun er fortsatt i det hun beskriver som «en sjokktilstand». Hov var ikke selv til stede da ulykken skjedde, men det var kjæreste og medeier Ask.

– Det er ikke så langt unna at jeg kan karakterisere hesten som ei datter. Jeg tror ikke jeg har hatt en så fin hest før, og planen var å avle videre på henne etter hvert. Hun var som en hund som ruslet etter meg. Jeg er dårlig til beins, og det tok hun veldig hensyn til, sier en preget Ask til VG.

– En hest er ikke en traktor, det er et familiemedlem, sier Ask.

I SORG: Mona Elisabeth Hov synes sorgen over tapet av hesten er ekstra tung på grunn av negative meldinger. Foto: Privat

Støtter kusken



Ulykken skjedde etter at hesten ble skremt, trolig fordi en løs rem ble hengende mellom bakbena hennes, i forkant av et løp på Jarlsberg Travbane fredag kveld. Etter at kusken ble truffet i leggen av et spark, så kastet han seg av sulkyen. Hesten fortsatte noen runder rundt banen, og det endte tragisk da den regelrett ble spiddet av enden på bommen som utgjør porten til stallsiden.

– Kusken skal ikke ha skylda for noe som helst her. Det er bare fryktelig ille og tragisk. Jeg har hatt det veldig vondt etter tapet av en hest jeg var veldig glad i, forteller Ask som var noen få meter unna da hesten traff bommen.

Han hadde trodde han hadde klart å få kontakt og roet ned hesten da det fatale skjedde.

– Jeg trodde faren var over, og hun roet seg da jeg fikk snakket med henne, men så skjedde det som ikke skulle skje. Jeg fikk sjokk og følte meg helt maktesløs da blodet fosset ut mens hesten døde, sier Ask.

POPULÆR JULEGAVE: Hovhaaga var julegave fra Thorbjørn Ask til kjæresten Mona Elisabeth Hov. Her er hesten avbildet mens den var hos Hov i Mjøndalen. Foto: Charlotte Kristin Nordvang

Kusken Dag-Sveinung Dalen kom fra episoden uten alvorlige skader, og var tilbake i sulkyen på Bjerke travbane i går kveld. Men han er naturlig nok preget av det som skjedde.

– Jeg vil kalle folkene i travsporten som en stor familie som har hest som en felles interesse. Det var veldig godt å se at det var så mange som brydde seg og spurte om det var behov for hjelp. Jeg har en stall med ti hester som står og venter på meg, forklarer Dalen.

– Jeg har også blitt oppmerksom på noen kommentarer – blant annet på Facebook under VGs artikkel. Det skremmer meg at folk kan skrive at det vi driver med er dyreplageri, og at det var synd at det var hesten, og ikke jeg, som døde, sier Dalen.

SKREMT: Dag-Sveinung Dahlen reagerer på mange av de negative tilbakemeldingene rettet mot ham etter fredagens ulykke. Foto: Hesteguiden.com

Dahlen understreker at det er snakk om dyr som selv vil konkurrere, og som må tas vare på for at de skal prestere.

– Dessuten er det ytterst få som tjener penger på hesteholdet sitt i det lange løp. Men til gjengjeld får de opplevelser i et godt miljø som ikke kan måles i penger, sier Dahlen.

Ga hesten som julegave



Ask forteller at han har fått mange positive meldinger, og vil ikke si så mye om det negative.

– Jeg har fått mange tekstmeldinger og mye støtte, men gråten er ikke langt unna. Jeg brukte mandagen til å gå løypa til Hovhaaga i skogen der jeg bor. Det var sterkt, forteller Ask.

Han for seks år siden hoppen til kjæresten, som altså er medeier Hov. Hun bor i Mjøndalen, mens Ask holder til i Sandefjord. De er begge ivrige hesteeiere og trenere.

Av praktiske grunner flyttet Hovhaaga tilbake til Ask som har fulgt henne tettest opp. Kaldblodshoppen har konkurrert siden 2013, og vunnet tre løp – senest på Bjerke 25. januar i år. Hun kjørte inn i overkant av 180.000 kroner i løpet av karrieren.

VANT PÅ BJERKE: Hovhaaga tok seieren på Bjerke travbane 25. januar i år med Adrian Solberg Akselsen som kusk. Foto: Hesteguiden.com

– Du kan trygt si at det var en helt spesiell gave. Det var tungt for meg da jeg sendte henne tilbake til Thorbjørn, men det var viktig at han fikk en topphest han kunne trene, og han trengte den nærheten. Dessuten hadde jeg fortsatt mye kontakt med henne. Da hun fikk kolikk i vinter, så kjørte jeg til Sandefjord og besøkte henne. Hun lå syk og slapp på gulvet, men lyste opp da jeg kom – og la hodet i armene mine.

– Det var ei hoppe med enorm kapasitet. Hun hadde virkelig tæl, men var samtidig snill, rolig og tillitsfull. Det var en real hest som oppførte seg som en trofast hund. Jeg har hatt flere hester med like mye tæl, men ikke så snille som Hovhaaga. Jeg er virkelig i sorg, sier Hov som kanskje er mest kjent som trener og eier av varmblodstraveren Lorne Elijon Gatling.