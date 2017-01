Dette er Norges andre store håp i Paris søndag. Han kan vinne 4,5 mill.

Bare en drøy time før VM-finalen i håndball skal en annen norsk stjerne i aksjon i Paris søndag. Og premien er langt større: 4,5 millioner kroner.

Vi snakker om Lionel, syv år.

40 000 patriotiske franskmenn forventer at Bold Eagle vinner søndagens Prix d’Amerique på hjemmebane. De har ikke regnet med en hjemmeavlet, norsk stjernetraver fra Momarken, oppkalt etter en liten argentinsk fotballspiller i Barcelona.

– Frykter bare Lionel

– Jeg frykter bare Lionel. Han er hesten å slå, sier Bold Eagles kusk Franck Nivard til Equus. Den franske superstjernen vet hva han snakker om. 34-åringen er den eneste som har kusket begge hestene. Og Lionel var den eneste hesten som slo Bold Eagle under fjorårets vintermeeting på Vincennes – nærmere bestemt i Prix d'Paris.

– Det er vel ikke uten grunn at Nivard sier det, uttaler trener Gøran Antonsen til VG.

– Jeg føler at hvis Lionel får en god start – det er det som er akillesen – og en fin posisjon, så kan han absolutt sette farge på løpet. Men å slå Bold Eagle – det blir ikke lett.

Verdens største travløp

Vi snakker altså om Prix d’Amerique. Verdens største og tøffeste travløp. 18 hester over 2700 meter. 4,5 millioner til vinneren og 40 000 gale fans ringside. De krever fransk seier, og da fra den største stjernen av dem alle, Bold Eagle.

Seksåringen vant Prix d’Amerique i fjor. Også da var Lionel utfordrer, men galopperte fra start og var borte fra løpet nesten før det hadde startet.

GJØR DET BRA: Lionel er blitt en stjerne i Frankrike og har tjent 7,2 millioner på to år. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS

– Hvor viktig er erfaringen Lionel har rukket å få i Frankrike?

– Lionel har etablert seg i den franske eliten på relativt kort tid og samtidig utviklet seg såpass at han er blant de fire-fem som skiller seg ut. Han kjenner Vincennes-banen, og det virker som han trives der, sier Gøran Antonsen.

Bra med motbakke

– Banen passer ham bra. Den er så krevende, med en motbakke på slutten. På en vanlig 1000-metersbane er du mer avhengig av posisjon og spor. På Vincennes får han utnyttet sin styrke.

Franck Nivard sier til Equus:

– I fjor fryktet vi Lionel også. Da galopperte han fra start, men så veldig fin ut. I Prix de France var han uheldig, men i Prix de Paris slo han oss, da var Lionel bare bedre.

Tar av skoene

Gøran Antonsen forteller at Lionel ser bra ut, og nå skal de ta av ham skoene.

– Uten sko er Lionel en helt annen hest. Jeg har bare kjørt ham en eller to ganger uten sko, og da var han supergod. Er Lionel like bra som i fjor er han hesten å slå, sier Nivard, som topper alt av statistikker som kusk og rytter på Vincennes. 35-åringen både rir og kjører med enorm suksess, og er like god i begge disipliner. Lionel skal kjøres av Nivards kollega Matthieu Abrivard. Også han tilhører den franske kusketoppen. Gøran Antonsen kusket selv Lionel i fjorårets Oslo Grand Prix på hjemmebane, men i Frankrike har hesten kun vært kjørt av Europas kuskeelite.

– Vincennes er en spesiell bane hvor en kuskeelite kjører stort sett alle løp. De kjenner hverandre, og det er vanskelig for andre å få innpass. Lionels muligheter stiger med en fransk toppkusk i sulkyen, begrunner Antonsen valget.

Tatt i doping

Da Lionel ble sendt til Frankrike ved juletider for to år siden, var han i trening hos Frankrikes mest suksessfulle trener Fabrice Souloy. Han forvandlet Lionel fra en lovende, men ukjent hest til å bli en av verdens beste hester. I september i fjor ble Souloys hester, deriblant Lionel, avslørt med det forbudte grunnstoffet kobolt i kroppen etter starten i Oslo Grand Prix. Lionel mistet sin premie, og travsportsorganisasjonene i Skandinavia har lagt ned påstand om livstidsutestengelse for Souloy, som allerede er utestengt ett år i Frankrike for koboltdoping.

Hengt ut i sosiale medier

– Det var et sjokk. Selv om hesten og jeg var uskyldig, ble vi hengt ut på sosiale medier. Det var tøft, og jeg gikk i kjelleren, sier Antonsen, som umiddelbart flyttet Lionel til sin svenske venn og kollega Daniel Redén, som har klart kunststykket å kvalifisere hele fire hester til verdens største travløp.

I Redéns trening har Lionel vist at det ikke var kobolt som gjorde Lionel til en verdensstjerne. 11. desember kvalifiserte Lionel seg til Prix d’Amerique ved å bli annenhest bak Bold Eagle, en prestasjon på høyde med det beste han har gjort.

Nå er det klart for Prix d'Amerique.

