Denne hesten trenes som en toppidrettsutøver

Forbildene er Ole Einar Bjørndalen og Petter Northug. Nå håper folkene rundt Tekno Odin på den andre verdensrekorden på ei uke.

Lørdag for ei uke siden gjorde superhesten 1,19,1 over 2140 meter på Färjestad-banen - det råeste av en kaldblodshest noen sinne.

Denne gang handler det om Bergen Travpark og Jacob Melands æresløp - som går over 1600 meter.

Tekno Odin er hesten som trenes som en toppidrettsutøver - med råd fra to tidligere landslagstrenere i skiskyting og langrenn, Roger Grubben og Arild Jørgensen.

– Han har en enorm fart, en fart som han ikke har hatt før, sier trener og kusk Øystein Tjomsland.

STASELIG KAR: Tekno Odin. Foto: Eirik Stenhaug

– Hvem er forbildene på to bein?

– Hehe, det har jo vært Ole Einar Bjørndalen, men jeg må jo nevne Petter Northug også. På samme måte som Petter har Tekno Odin en rå egenskap til å hente ut de siste kreftene når det gjelder som mest.

– Men det er en forskjell?

– Ja, de firbeinte kan jo ikke snakke. Jeg må «lese» Tekno Odin. Vi bruker laktat-prøver og slike ting som idrettsstjernene gjør. Men i tillegg er det veldig viktig at jeg har en følelse av hvor hesten står og hva den trenger av trening der og da.

Rekorden som han håper å slå lørdag er svenske Järvsöfaks' 1,17,9. Tekno Odin har fra før 1,18,7.

– Tekno Odin har kommet seg fint siden løpet sist helg og er i kjempeform. Baneforholdene vet jeg ikke så mye. De ytre forutsetningene må også være til stede om det skal bli rekord. Det som taler mot verdensrekord er at det vi skriver oktober og at det er kaldere i luften.

Formen var bygd opp til sist lørdags Unionskamp, som allerede har gått over i historiebøkene som et av Tekno Odins beste løp. Men nå gjør ikke Tjomsland noen hemmelighet at han håper på verdensrekord igjen.

– Det er det langsiktige treningsarbeidet som har gitt resultater. Og så har vi klart å prikke inn formen bra nå til høsten. Det han presterte sist helg skulle nesten ikke være mulig, sier mannen bak Tekno Odin.

TRENER: Øystein Tjomsland. Foto: Jon Anders Skau , VG

Tjomsland har brukt vitenskapelige metoder i hestetreningen i mange år allerede. I starten var det nok mange som var skeptiske til metodene hans, men resultatene har talt sitt tydelige språk.

– Men dette handler selvfølgelig om individuelle tilnærminger, på samme måte som mennesker kanskje må trenes forskjellig for å få ut det beste. Det kan være ulike måter å toppe formen på for ulike hester.

– Av og til feiler jeg, og da må jeg bare prøve å treffe bedre neste gang. Du må feile litt for å utvikle deg og komme videre, sier Øystein Tjomsland.

Tekno Odin har vært et eventyr. Han har startet 102 ganger og vunnet 63 løp. Innkjørte penger er snart 10 mill. kroner. I øyeblikket ligger Tekno Odin på 9,845.363 kroner. Seier i Bergen lørdag vil gi ytterligere 100 000 kroner - og da mangler etter hvert veldig lite på 10 mill.