Jockeyen er kvinne. Hesten er hoppe. Vanessa Ryall (26) satser på «girlpower» i Norsk Derby på Øvrevoll søndag.

– Jeg har veldig lyst til å bryte en barriere, smiler når VG spør.

« High As A Kite » heter hoppa som hun håper å fullføre drømmen sammen med. Drømmen som ingen kvinne i verden har klart å virkeliggjøre til nå. For ingen kvinnelig jockey har vunnet et offisielt derby i noe land. Heller ikke i likestillingslandet Norge.

Siste vinnere av Norsk Derby: 2016: Our Last Summer. 2015: Quarterback. 2014: Eye In The Sky. 2013: Probably. 2012: Old Pal. 2011: Without Fear. 2010: Go Go Gadget.

Få kvinner

– Hvorfor?

– Det er et godt spørsmål, innrømmer 26-åringen.

– For i galopp kan vel kvinner og menn konkurrere på samme vilkår?

– Det er utrolig få kvinner som rir. Jeg vet at Yvonne Durant var nær to ganger, både i Norge og i Sverige. Men det er så få kvinner som rir på toppnivå. Det kan ha noe med det å gjøre.

Hatteparade

– Er galoppsporten fortsatt et machomiljø?

– Ja, det er litt det fremdeles. Jeg merker fordommer mot kvinner fortsatt, men det blir bedre og bedre.

Foto: Eirik Stenhaug

På tribunen hersker kvinnene fra før på derby-dagen. Da er det hatteparade. Men denne søndagen kan det bli en feminin touch også på resultatlisten.

Ryall sier at de fleste ville forvente en langt mer merittert jockey enn henne selv på «High As A Kite».

– Men stefar Jan Bjørdal eier hesten, og han har gitt meg denne muligheten. Det er utrolig stort for meg. Jeg har aldri vært med på noe så stort.

Elverum og Sunnmøre

Vanessa Ryall forteller at hun er født i Oslo, mens barndommen var halvveis i Elverum og halvveis på Sunnmøre.

– Så de siste seks årene har jeg vært i USA. Jeg har vært lærling der, og ridd i Kentucky, Maryland, Virginia, Ohio ….

Faren var amerikansk, men døde da hun var bare fem år gammel. Men så skulle Jan Bjørdal bli hennes stefar.

– Han har drevet med hesteoppdrett veldig lenge. Det var sånn jeg kom inn i miljøet, forteller Vanessa Ryall.

Søt og grei

– Karakteriser hesten din!

– Hun er søt og snill og grei.

Som jockey har 26-åringen et kontinuerlig vektpress.

Ordet Derby: Ordet Derby oppsto i 1780 i England. Historien forteller at Lord Derby og hans gode venn Lord Charles Bunbury trakk lodd om hva navnet til et nytt storløp skulle hete. Lord Derby vant, og derfor heter det Derby-løpet og ikke Bunbury-løpet. Men det var faktisk Bunbury som vant det første Derby, med hesten Diomed.

– Det er utrolig viktig å ha en bra diett, så du slipper å bante så mye. Jeg prøver å spise sunt og riktig, så jeg slipper det. Og så trenger jeg løping og styrke.

Hun har prøvd å ha de samme rutinene som alltid i derby-uka.

– Jeg har forberedt meg mye mentalt. Ellers er det ikke noe utenom det vanlige.

Førstepremien er på 680 000 kroner. « High As A Kite » blir trolig nestfavoritt, etter Spitzbergen, eid av derby-eksperten Nils Petter Gill, sammen med Kolbjørn Selmer, tidligere VM-vinner i offshore.

10 derby-triumfer

Gill har vært med på å feire hele ti derby-triumfer, enten som aleneeier eller som en av eierne til vinneren. Det handler om syv ganger på Øvrevoll, to ganger i Danmark og én i Sverige.

Norsk Derby går for treåringer. Etter som det er bare én gang en hest kan vinne løpet, blir det ekstra heftig å gå til topps. Mange favoritter har tapt, og mest kjent er trolig Noble Dancer, som tapte mot Misty i 1975.

Spitzbergen trenes av danske Niels Petersen. Han vant Norsk Derby på Øvrevoll første gang i 2010 med Go Go Gadget, deretter i 2012 (Old Pal), 2015 (Eye In The Sky) og 2016 (Our Last Summer).

Men denne gang kan han bli stoppet av «girlpower» ….

PS! Derbydagen kan du følge på VGTV.