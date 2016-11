Vinglet seg i vanskeligheter

Kommentar Norges Skiforbund betaler nå en stiv pris for bare å ha vært «nesten prinsippfast» i et kontroversielt spørsmål.

Konflikten mellom Henrik Kristoffersen og forbundet er alt annet enn enkel.

For sjelden dukker det opp en sak der det så til de grader kan føres et like logisk resonnement for den ene siden, som det kan gjøres for den andre.

Og etter at temaet har ulmet lenge, setter slalåm-essets søksmål følgende på spissen: En avveining mellom individuelle og kollektive hensyn må få en bærekraftig avklaring.

• I denne saken er det ikke vanskelig å forstå skipresident Erik Røstes hovedargumentasjon. Hele systemet bygger på at «vi» er større enn «jeg».

Utøvere trener sammen, konkurrerer sammen og utvikler seg sammen. Fellesskapet spiller en viktig rolle for prestasjonskulturen som skapes, selv om det er en enkeltperson som står øverst på pallen.

Også på den kommersielle siden er «vi-aspektet» avgjørende - for produktet som selges inn til sponsorer.

SLALÅMKONGEN: Her er Henrik Kristoffersen med beviset på at han var verdens beste slalåmkjører sist vinter.

I et tøft marked er forskjellen enorm på å bytte penger mot en profilering med hud og hår, inkludert de aller største navnene, og en situasjonen der de mest attraktive delvis har sitt eget sponsoropplegg på si.

Går Røste & co med på å la Henrik Kristoffersen profilere Red Bull på hjelmen nå, hva da neste gang en utøver kommer med noen private planer om litt ekstra cash?

Faren er at grunnlaget for landslagsmodellen til slutt utvannes, med de konsekvensene det kan få for solidaritetstankegangen, som har vært avgjørende for suksessen norsk skisport har opplevd.

Og det er noe paradoksalt over at dette blir så betent akkurat i alpint, en gren som over tid kanskje har vært lagbyggingens aller fremste eksponent.

• Med Kristoffersen-familiens briller ser situasjonen veldig annerledes ut. Å satse på alpint er dyrt, med stor risiko for å ikke nå opp, og det var ikke Norges Skiforbund som la pengene på bordet de første årene.

Ei heller var det NSF som sørget for ekspressutviklingen av supertalentet, som med pappa Lars' ord ble overlatt forbundet som et «ferdig produkt».

Ettersom Aksel Lund Svindal får lov til å ha Red Bull på hjelmen, oppleves det som direkte ugreit at verdens beste slalåmkjører nektes å gjøre det samme.

For akkurat som Svindal vil jo Kristoffersen tilby forbundet en generøs sum, slik at en hjelmavtale ville vært økonomisk vinn-vinn.

Og hvorfor skal skistyret si nei til en deal verken alpinkomiteen eller Telenor, som er forbundets sponsor, har protestert mot?

Det store problemet for Norges Skiforbund er at de, gjennom tidligere korttenkte valg, har skapt en situasjon de sliter med å komme ut av. Dermed kommer kostnaden ved å ha valgt pragmatisme fremfor prinsipper.

Det er nemlig vanskelig å holde hardt på sitt, så lenge sponsorivrige utøvere lett kan peke på at Petter Northug og Aksel Lund Svindal tidligere har vist at et nei ikke nødvendigvis betyr nei, så sant stjernestatusen er stor nok.

Nå skal retten si sitt, og trolig er det like greit at saken prøves.

På et eller annet punkt må det settes noen grenser for hva som gjelder, som kan skape forutsigbare rammer over tid. Kommer man til et forlik på oppløpet her, etter at så lang tids uenighet, er norsk skisport egentlig like langt.

Og hva skjer da neste gang verdens mest kjente energidrikkprodusent får sansen for en norsk skistjerne?