NRK: Kristoffersen nektes trene med landslaget

Henrik Kristoffersen (22) har ikke signert utøverkontrakten med skiforbundet. Flere landslagsløpere ønsker ifølge NRK ikke å ha Kristoffersen på laget.

De siste ukene har Kristoffersen trent alene.

– Vi er nå i en prosess med løperkontrakten til Henrik og frem til vi er enige om den trener han for seg selv, sier sportssjef for alpinistene Claus Ryste til NRK.

Etter det NRK kjenner til er det flere landslagsløpere som ikke ønsker å ha Kristoffersen på landslaget.

– Ingen kommentar, sier pappa Lars Kristoffersen til VG.



NRK melder også at de vet at alpinlandslaget mener Kristoffersen har brutt disiplinær- og sponsorregler gjentatte ganger, og at han skal ha fått flere advarsler siden november i fjor.

Lagkompis: Ingen kommentar



Leif Kristian Haugen tok bronse i storslalåm under VM i alpint tidligere i år. Han var en av de ni som var på verdenscuplaget med Kristoffersen forrige sesong.

– Dette har jeg ingen kommentar til nå, sier Haugen til VG.

– Hvorfor ikke det?

– Jeg vil helst ikke bli sitert på noe, svarer Haugen.

På et møte på Gardermoen 22. mai skal minst ti av landets nitten idrettskretser, ifølge kilder NRK har snakket med, ha blitt informert om at landslagsløpere ikke ønsker å ha Henrik Kristoffersen på laget.

Vil ha samme avtale som Lund Svindal



I desember i fjor tapte Kristoffersen i Oslo tingrett i kampen for å få reklamere for Red Bull på hjelmen.

– Han blir jo skuffet, sa pappa Lars Kristoffersen til VG da.

I juni i fjor ble det kjent at Kristoffersen var i konflikt med skiforbundet, fordi han ønsket den samme reklameavtalen på hjelmen med leskedrikkprodusenten som Aksel Lund Svindal.

– Jeg gir meg ikke så lett, sa Kristoffersen om konflikten til VG i Va D'Isere i desember i fjor.

