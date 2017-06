Skademareritt for Ingebrigtsen – ute resten av sesongen

Henrik Ingebrigtsen (26) løper ikke under friidrettsfesten på Bislett torsdag. Grunnen er at han skal opereres og er ute resten av sesongen.

– Sesongen min er over. Jeg er i Finland for å operere hamstring (baksiden av lår) i morgen. Jeg skal tilbake til verdenstoppen, skriver Ingebrigtsen mandag på Twitter.

Mister VM i sommer



Nyheten ble kjent gjennom en pressemelding fra Norges Friidrettsforbund mandag formiddag. I morgen, 13. juni, blir 26-åringen operert for hamstringproblemer han har hatt- og fortsatt sliter med. Operasjonen fører til at han er ute for resten av sesongen.

– Henrik fikk en akutt skade i det ene låret under Diamond League-stevnet i Eugene for cirka to uker siden. Han har også hatt smerter i dette området gjennom sesongen 2016, forklarer Jan Henning Løken, som er medisinsk koordinator i NFIF.

– Etter grundige undersøkelser ble det i samråd med det medisinske teamet i Norges Friidrettsforbund og Henrik selv, konkludert med at kirurgisk behandling nå er det foretrukne behandlingsvalget for å bli hundre prosent frisk, sier Løken.

Operasjonen gjør at Ingebrigtsen ikke bare uteblir fra Bislett Games-stevnet på torsdag, men også mister VM i friidrett i London i august.

Slet under OL



Ingebrigtsen fikk sitt definitive gjennombrudd i 2012. Det året tok han EM-gull på 1500 meter og fulgte opp med en sensasjonell femteplass i OL-finalen i London på samme distanse.

Rio-OL i fjor ble en skuffelse. Han innrømmet før lekene begynte at han var for skadeplaget til å ta seg til en finale. Semifinaleheatet endte med en 11. plass og dermed var han ute. Ingebrigtsen følte seg «hjelpesløs» da det dro seg til.

I tillegg til en vond tå slet han også den gangen med muskelen på baksiden av låret. Nå skal han gjennom operasjonen bli kvitt hamstringproblemene én gang for alle.

Brødrene løper Bislett Games

Med operasjon i morgen glimrer naturligvis Norges store løpestjerne også med sitt fravær under Bislett Games' om bare tre dager. Saken ble først omtalt av NRK.

Henrik Ingebrigtsen har sammen med brødrene Filip og Jakob figurert på friidrettstevnets reklameplakater. Nå skal bare to i aksjon.

Filip løper 1500 meter, mens Jakob stiller på distansen engelsk mile i U20-klassen.