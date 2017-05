Slik skal Henrik Christiansen bli enda raskere

Mer søvn og styrketrening er blant grepene som skal gi Henrik Christiansen (20) nye personlige rekorder i bassenget.

Norges fremste svømmehåp Henrik Christiansen var skuffet etter at det ikke gikk veien under Rio-OL og kortbane-VM i fjor. Nå har han tatt nye grep for å nå målene om nye personlige rekorder.

– Jeg vil kanskje ikke bruke ordet revansje, men det hadde vært gøy å få det til, sier Christiansen.

Trener styrke for første gang

Den største endringen som er gjort siden fjoråret, er at Christiansen har begynt med styrketrening en gang i uken. Dette er helt nytt for 20-åringen.

– Jeg har begynt med styrketrening på beina for å få enda mer kraft i vendingene, forklarer han.

Landslagstrener Petter Løvberg forteller at de gjorde en evaluering etter forrige sesong og bestemte seg for å få inn styrke i treningen.

– Det skal vi teste ut denne sesongen, sier han.

Ifølge Christiansen selv har styrketreningen allerede vist resultater.

– Vi har allerede sett at jeg har blitt sterkere og at jeg hopper høyere, så det blir spennende å se nytten av dette i svømmingen.

Fokus på restitusjon skal hindre sykdom

I tillegg til styrketreningen har Christiansen blitt mer bevisst på kostholdet og

SPISSER TILTAKENE: Landslagstrener Petter Løvberg er opptatt av å holde svømmerne friske og skadefrie. Foto: Ole Kristian Strøm , VG

søvnmengden.

– Det er ingen diett eller store endringer, men jeg har blitt mer bevisst på kostholdet. Jeg får i meg mer grønnsaker og næring slik at jeg skal tåle mer trening, sier unggutten som allerede trener mer enn de aller fleste.

Landslagstreneren forteller at de har hatt et økt fokus på ernæring og at de har mye kontakt med ernæringsfysiologer.

– Henrik slet med mageproblemer opp mot OL og VM, og vi ser at det er viktig å spisse tiltakene hvis vi skal lykkes i årets VM. En kan aldri sikre seg hundre prosent mot sykdom, men vi kan alltid bli bedre på rutiner. Vi gjør det vi kan for å holde oss skadefrie og friske, forteller Løvberg og legger til at de har blitt nøye på ting som håndvask og Antibac foran hvert måltid.

– Hvis Henrik mister to uker i bassenget, har det skjedd mye skade. Sånn er det i svømming, legger landslagssjefen til.

Christiansen har også begynt å sove en halvtime mer. Det betyr på ingen måte at han sover lenger. Han legger seg tidligere for å kunne stå opp enda tidligere enn før.

– Det handler om å fokusere mer på restitusjonsdelen for å tåle treningsmengden, og å holde seg frisk, sier han.

Mål om nye rekorder



Christiansen er for tiden på høydesamling i Sierra Nevada med landslaget. Deretter blir det flere treningsleirer, og to konkurranser i Spania og Frankrike i juni før langbane-VM venter i Budapest i juli.

– Det var egentlig ikke planen å konkurrere i juni, men Henrik trenger mer internasjonal matching, forteller Løvberg.

Både Christiansen og Løvberg er klare på at målet er nye personlige rekorder.

– Det er alltid et mål å svømme fortere enn han noen gang har gjort. Hvis han gjør det, er det realistisk at han er i flere finaler, mener Løvberg.