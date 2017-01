Twitter-kok etter at håndballjentene fikk pris

HAMAR (VG) Etter at håndballjentene vant prisen for årets lag under Idrettsgallaen uttrykte flere sin tydelige uenighet.

– Når juryen ikke vet forskjell på gull og bronse kan det vel være skitt samme med hele gallaen, meldte NRKs Ole Kristian Stoltenberg på Twitter.

Stoltenberg var rask med å slenge seg med på andre som mente at den prisen burde gått til skiskytterjentene.

– Amen! Det var helt elektrisk i Kollen. Men juryen var nok ikke der.., la Stoltenberg til i en senere melding.

Lars Tjærnås var blant de som var enige med Stoltenberg.

– Første uenighet om pris: Stafettjentene i skiskyting soleklart årets lag for meg. Mirakel å vinne sensasjonelt gull i VM på hjemmebane, mente Tjærnås på Twitter.

Sjekk: VGs liste over 2016s 100 største idrettsutøvere i Norge

Se alle VGs bilder fra Idrettsgallaen:

Hegerberg-hyllest og humor-slakt

En som allerede har vært på scenen for å motta pris to ganger i løpet av lørdagskvelden er fotballspiller Ada Stolsmo Hegeberg. 21-åringen fra Molde har lagt et fantastisk år bak seg, hvor hun blant annet ble kåret til Europas beste fotballspiller.

På Twitter var støtten gjennomgående.

Noe som ikke falt i like gode jord hos mange var NRKs forsøk på underholdende innslag. Sergej Karjakins manager Kyrillos Zangalis hadde gjentagende opptredener, i tillegg til en lengre mime-seanse med Trond Espen Seim og Anders Baasmo Christiansen.

På Twitter haglet det med ironiske bemerkninger.

Les også: MMA-Meek får pepper etter store ord om egen seier