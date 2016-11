TV 2: Hergeirsson sjokkerte tilhørerne med krass bankett-tale

Landslagssjef Thorir Hergeirsson sparte verken spillerne eller markedsavdelingen da han avsluttet Rio-OL med en sjokkerende krass tale på banketten, melder TV 2.

52-åringen måtte forklare seg for forbundsledelsen i etterkant. Håndballforbundet tok innholdet i talen opp med islendingen, men det blir understreker at det ikke var snakk om noen advarsel til den populære treneren.

– Thorir har vært en landslagssjef i ypperste klasse i alle år, men mennesker trår av og til litt feil. I ettertid har vi ryddet fint opp i det, sier håndballpresident Kåre Geir Lio til TV 2. Han bekrefter at talen skapte reaksjoner.

TV 2 erfarer også at Hergeirsson har beklaget talen i ettertid.

– På dette stadiet ønsker jeg ikke å kommentere saken, ut over at jeg er ferdig med den. Jeg kan ikke kommentere påstander fra anonyme kilder, sier Thorir Hergeirsson til TV-kanalen.

Flere som var til stede beskriver talen som «helt katastrofe», «den merkeligste opptredenen jeg noen gang har opplevd» og «det var pinlig stillhet etter talen. Hva traff oss nå? Du kunne høre nålen falle».

Hergeirsson kritiserte spillerne for at de ikke ga nok anerkjennelse til støtteapparatet som jobbet døgnet rundt for dem. Han karakteriserte videre de ansatte i markedsavdelingen som inkompetente og skal ha brukt ord som «ubrukelige».

Etter talen brøt landslagssjefen opp og tok med seg både spillerne og støtteapparatet og forlot middagen. Det ble en avslutning på banketten uten at hedersgjestene var til stede.

VG har vært i kontakt med Stian Grøstad som er sponsorsjef i Gjensidige:

– Jeg var tilstede i Rio og har sett innslaget på TV 2. Håndballpresidenten kommenterte saken godt, og vi har ingen ytterligere kommentar til saken, skriver han i en sms.

Norge kom til OL som tittelforsvarer og favoritt, men reiste hjem med bronse etter å ha tapt for Russland i semifinalen.