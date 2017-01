Mener Bergerud burde vært med på all star-laget

Tidligere landslagstrener Gunnar Pettersen (61) hyller de norske håndballherrene. Men han skulle gjerne sett enda en nordmann på det allerede norskpregede all star-laget: Torbjørn Bergerud (22).

Torbjørn Bergerud har opplevd en drømmemåned i målet for de norske håndballherrene. Fra å være en ukjent keeper, som flere eksperter var usikre på, er han nå på alles lepper etter flere fantastiske VM-kamper i Frankrike.

ROSER BERGERUD: Gunnar Pettersen mener nordmannen har vært best i VM. Foto: Tore Kristiansen , VG

Da Norge slo Kroatia 28-25 i semifinalen fredag, dro Bergerud frem flere matchvinnerredninger, før han kronet en allerede bunnsolid kamp med en strafferedning i kampens siste sekund.

Bjarte Myrhol, Kristian Bjørnsen og Sander Sagosen var alle å finne på VMs all star-lag, der den franske andrekeeperen Vincent Gérard - som sto som en levende vegg mot Norge - tok keeperplassen.

Men Gunnar Pettersen mener at han ikke har sett noen stå bedre i mål en Røyken-gutten.

– Jeg kunne ikke se at noen keepere var bedre enn Torbjørn Bergerud i mesterskapet. Nå blir utfordringen hans å stabilisere seg på like høyt nivå på klubb- og landslaget. Han var fenomenal, sier tidligere landslagstrener Gunnar Pettersen til VG.

Snudde skepsisen

VGs håndballekspert Geir Oustorp kaster seg på hyllesten av den tidligere Drammen-målvakten.

– Norge fikk til det spillet de ønsket å spille. De slapp inn mye mål i oppkjøringen, så jeg var ikke helt sikker på laget. Men Bergerud reddet baller, og forsvaret var bra. De har gitt oss noen helt utrolige opplevelser, sier han.

Frode Scheie er imponert over Bergerud, men mener at han ikke fortjener all star-plassen.

– Dette var et litt spesielt mesterskap, for mange av de antatt beste keeperne røk ut allerede i kvartfinalen. Og man blir som oftest ikke tatt ut hvis man ikke spiller semi- eller finale. Gérard kom inn og reddet Frankrike i semifinalen, og han sto som en vegg mot Norge i finalen. Jeg synes det er greit at han ble tatt ut på laget, sier Scheie, som er full av lovord om Bergerud.

– Det er veldig viktig for meg å understreke at jeg har utrolig stor tro på Torbjørn - både som type, størrelse og hvordan han er når han står i mål. Torbjørn har potensial til å bli en helt vanvittig god målvakt, sier han.

Imponert Pettersen

– Jeg sa før mesterskapet at Norge hadde det beste offensive spillet, men jeg var mer usikker på forsvar- og keeperspillet. Men det utviklet seg til å bli like bra som angrepsspillet, sier Pettersen.

Også Storhamar-trener Arne Senstad, som i disse dager forsøker å få Heidi Løke til Hamar-klubben, er imponert over jobben trenerteamet har gjort med laget.

– Jeg har veldig sansen for hvordan Christian har satt opp laget. Tidligere synes jeg mange herrelag ble litt treige, og de sto og ventet på en god enkeltmannsprestasjon. Slik er det ikke med Norge. De kan variere spillet sitt, med stort tempo. Og det har vært morsomt å følge dem. Norge blir å regne med i toppen, sier han.