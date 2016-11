Sulland vil straffe ubeseirede Larvik-venninner

Linn Jørum Sulland er tilbake fra skade og vil slå gamle lagvenninner i Larvik ut av cupen onsdag kveld.

Sørlendingene har sagt at de skal utfordre Larvik om å være Norges beste lag på sikt og kanskje starter det med å slå de ut av semifinalen av cupen.

– Larvik har ikke vært like overlegne som før. Luken mellom Larvik og resten er noe tettere enn den har vært før og er det et lag som skal klare å slå de så er det Vipers, sier Asbjørn Myhre som skal kommentere kampen for Eurosport Norge.

– Så må jeg jo legge til at hver gang vi sier det så slår de fryktelig tilbake og feier motstanderen av banen, ler Myhre.

Vipers Kristiansand er laget nærmest Larvik på tabellen med seks seire og et tap på sine syv første kamper. Larvik har vunnet alle sine åtte første kamper. Seiersmaskinen Larvik fikk en uvanlig dårlig start i Mesterligaen, men har funnet formen og har klart å snu en dårlig trend.

Full brakke

Vipers er også det siste norske laget til å slå Larvik. I sluttspillet i fjor slo sørlendingene Larvik med hele seks mål hjemme i Aquarama. Også denne gangen blir det fullt hus. Det er solgt 2200 billetter til semifinalen.

– Med fullt hus så håper vi at vi har en mulighet. Det blir spennende å se hvor langt vi har kommet med prosjektet vårt, sier Vipers' Linn Jørum Sulland til VG.

– Jeg kjenner jo mange av jentene veldig godt både fra Larvik og fra landslaget så det blir rart og møte de, sier Sulland.

Sulland spilte for Larvik fra 2009 til 2015 før hun gikk til Györ i fjor. Der slet hun med skader og lite spilletid. Mange trodde at hun skulle signere for gamleklubben, men ble isteden snappet opp av Vipers.

– Vi har vært bra, men det er vanskelig å si hvor vi ligger an i forhold til Larvik. Skal vi slå de så må vi spille helt fantastisk håndball, sier storskytteren.

Tilbake fra skade



Hun spilte sin første kamp på fem måneder i helgen da Vipers banket Rælingen 27-10. Den tidligere landslagsstjernen ble forsiktig matchet, men noterte seg for tre scoringer.

– Det var godt å komme i gang igjen. Formen skulle helst ha vært litt bedre før vi møter Larvik, men jeg er klar for å bidra, sier Sulland.

Myhre tror at Larvik-jentene er ekstremt motivert for å sette Sulland på plass.

– Jeg gleder meg til å se Larvik-forsvaret takle hun når hun går opp for skudd. På sitt beste er hun en av verdens beste skyttere, så Larvik kommer nok ikke til å holde igjen i taklingene, ler kommentatoren.

Vipers styrket stallen betraktelig før sesongen med nettopp Sulland i tillegg til Glassverket-trioen Jeanette Kristiansen, Kristin Nørstebø og Kari Brattset. Vi tror derimot at det ikke er nok og at kvaliteten ikke er god nok til å slå suverene Larvik ut av cupen.

Vestfoldingene er nok også opptatt av å vise hvem som er best og et handikapspill er fristende til 1,85 i odds. Kampen går på Eurosport Norge 20.00!