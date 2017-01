Slik kan Norge slå Russland i skjebnekampen

VGs håndballekspert Jostein Overvik svarer på alt du trenger å vite før Norges nøkkelkamp mot Russland i VM.

Et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping

Etter en knapp seier over Polen i første VM-kamp står et sterkere russisk lag for tur for de andre norske håndballgutta.

Lørdag klokken 17.45 er det avkast i den viktige kampen, som du kan se direkte på TV 2.

Før den tid svarer VGs håndballekspert Jostein Overvik på de viktigste spørsmålene før Russland-kampen, som han mener kan bli helt avgjørende for Norges skjebne i mesterskapet.

VG-EKSPERT: Jostein Overvik følger håndball for VG. Foto: , VG

– Hvem er favoritt mellom Norge og Russland?

– Det er helt åpent. Norge må et hakk opp fra Polen-kampen for å slå Russland, for russerne var mye bedre mot Japan (39-29-seier) enn Norge var mot Polen. Men det tror jeg absolutt alle i det norske laget er klare over. Samtidig er det litt vanskelig å si hvordan Norge står i forhold til Russland, for det er så utrolig lenge siden de har møtt dem i en tellende kamp. Jeg tror det blir en helt jevn kamp og et drama, men Norge har en god mulighet til å vinne.

Sett denne? Norge kan møte omstridt regel i VM

– Hva er Norges styrker og svakheter inn mot denne kampen?

– Forsvarsmessig var det bra mot Polen. Der har de hatt stor fremgang. Det er imponerende hvordan de har løftet forsvarsspillet, og det gir perspektiver inn i mesterskapet, for da får de uttelling i kontringer også. Det er en veldig god nyhet. Men Norge var ikke gode nok i angrep mot Polen. Treffprosenten var altfor lav, og de sliter med å score nok mål i etablert angrepsspill.

– Hva må Norge passe seg for mot Russland?

– De må passe seg for at russerne ikke får styre tempoet i kampen. Hvis Norge får opp farten i kampen og tar Russland på fart, så er det stor sjanse for at de vinner.

Ønsker du ferske oddstips hver dag? Sjekk Tipster!

– Hvem blir Norges viktigste spiller?

– Håndball handler jo alltid om keeperne, men jeg vil si Sander Sagosen. Han er den mest sentrale spilleren til Norge. De slo Polen til tross for at han bare var glimtvis god. Han scoret på tre av 11 skudd, en svak statistikk. Men han begynner å bli så rutinert at jeg tror han klarer å rette på det. Jeg er ganske sikker på at han kommer til å heve seg.

Les mer: Berge om Sagosen: – Han skal skyte til jeg tar ham ut

– Hvilken Russland-spiller må Norge se opp for?

– Russland har en veldig bra høyrekant som heter Daniil Sjisjkarev (seks mål på seks skudd mot Japan). Begge kantene er egentlig ganske bra.

– Hvor viktig er denne kampen for Norges videre sjanser i mesterskapet?

– Denne kampen er ekstremt viktig. Vinner de, tror jeg Norge blir nummer to i gruppen. Da møter de en treer fra en annen gruppe, og da er sjansene for kvartfinale store. Jeg tror Norge kan glemme puljeseieren, for Frankrike fremstår for meg som en klar mesterskapsfavoritt. Men hvis Norge står med fire poeng foran de to siste kampene, mot Brasil og Japan, så ligger de bra an for å bli nummer to. Derfor er det en nøkkel å slå Russland.

Oddstips på Facebook? Følg Tipster!

– Hvor langt er det realistisk å tro at Norge kan komme i VM?

– Spillerne går jo for medalje, virker det som. Selv tror jeg at kvartfinale er det mest sannsynlige. Jeg synes ikke at Norge, bortsett fra i uavgjortkampen mot Danmark i OL-kvaliken, har imponert noe særlig siden EM i fjor. Men hvis man først kommer til kvartfinalen, så kan jo alt skje. Sånn er håndball.

Vi har troen på en ny norsk seier mot Russland, med en Sander Sagosen i fyr og flamme og et råsterkt forsvar. Dermed spiller vi Norge-seier til 1,83 i odds.