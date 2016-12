Seks grunner til å spille mot Norge

Norge møter «alltid» Romania i mesterskapene. Årets EM er intet unntak. Men oddsmessig er det mest fristende å spille mot de norske håndballjentene.

Vi har plukket ut seks grunner til å spille mot Thorir Hergeirsson og co. i kampen Romania mandag – med utgangspunktet i at oddsen for norsk seier er 1,15.

• Norge slo Romania kun med ett mål da lagene møttes i OL i sommer, og måtte ha ekstraomganger for å avgjøre VM-semifinalen mot Romania for ett år siden.

• Norge har tapt sin åpningskamp i sine to siste mesterskap (VM og OL). 28–31 mot Brasil i sommer, og 25–26 mot Russland for nøyaktig ett år siden.

• Romania har Christina Neagu på laget, spilleren som ble kåret til verdens beste spiller i 2015. 28-åringen har scoret 42 mål på fem mesterskapskamper mot Norge – hele 11 i OL for noen måneder siden.

• Romania har fått suksesstreneren Ambros Martín som landslagssjef. Han har vunnet Champions League to ganger og vært i finalen fire ganger siden 2011. Han trente overraskelseslaget Itxako, som Larvik slo i finalen i 2011. Men fikk sin revansje som Györ-trener mot Larvik i finalen i 2013. Larvik har til sammenligning vært i Champions League-finalen tre ganger i samme periode. Nå trener han blant annet Nora Mørk i Györ.

– Han har sagt gjentatte ganger at «ikke vær så god i den første kampen, ikke være så god i den første kampen». Jeg har svart at vi jo har en tradisjon for å tape den. Så kanskje du får en god start, har Nora Mørk uttalt.

– Det blir spennende å se hva han gjort med Romania i løpet av kort tid. Han er en veldig, veldig god trener, mener hun.

• Norge må klare seg uten gravide Heidi Løke, som er kåret til mesterskapets beste strekspiller i siste EM, VM og OL.

– Det er ikke mulig å erstatte verdens beste strekspiller, det har hun vært i mange år, sa TV 2-ekspert Bent Svele da nyheten ble kjent.

• Historisk sett vinner Norge 56 prosent av sine oppgjør mot Romania (35 av 63). 21 ganger har det endt med tap, syv ganger har det endt uavgjort.

Sånn sett synes vi – oddsmessig – 10,75 for uavgjort og 6,75 i odds for rumensk seier er langt mer fristende enn 1,15 for Norge.

Men når det er sagt er de norske jentene nærmest alltid til å stole på i EM-sammenheng. De har vunnet fem av de siste seks EM-sluttspillene, og åtte av 13 mesterskap siden 2006.

Da er det vanskelig å tippe mot de norske håndballjentene. Det som riktignok kan være et spennende spill her er rumensk seier med 0–4 fra start. Åpningskamper blir ofte tette og jevne, og Norge har en tendens til å spille seg opp i mesterskapene. Dette gir 1,95 i odds.

