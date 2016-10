Landslagsprofil: Derfor lykkes Kjelling i DHK

Drammen HK virker å ha snudd skuta, og er igjen på rett kjøl med Kristian Kjelling (36) ved roret. Det er ikke tilfeldig, mener tidligere DHK-spiller og landslagsprofil Espen Lie Hansen (27).

– De har fått ryddet opp en del, etter at det var en del surr i klubben forrige sesong. Nå virker det som om Kjelling har bygget opp et sterkere kollektiv enn de hadde i fjor, sier Lie Hansen, som nå spiller i danske Midtjylland.

Forrige sesong tok Drammen kun 17 poeng, og var to poeng unna nedrykkskvalifisering. Denne sesongen startet de med to minuspoeng etter behandling av lisensen for årets sesong, men med tre seirer og ett tap, har de kommet godt i gang. Kun serieleder Elverum har tatt flere poeng.

– DHK har et ungt lag, og spillere som blør litt mer for drakta. Men det er også en del nye, og de trenger nok litt tid før alt sitter, fortsetter Lie Hansen.

OPTIMIST: Espen Lie Hansen tror hans tidligere klubb Drammen HK får en opptur denne sesongen. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

Landslagsprofilen kjenner Kristian Kjelling godt, og er overbevist om at han er rett mann til å få Drammen tilbake i toppen av norsk håndball.

– Han er en veldig god pedagog. Han har vært med i dette gamet lenge, og vet hva som skal til for å lykkes. I tillegg tror jeg det er inspirerende for de unge spillerne å ha ham som trener, sier Lie Hansen, som selv har vært Kjellings læregutt på landslaget.

– Han har vært ute en vinternatt før, men er likevel rolig. Han er flink til å få frem budskapet sitt, det tror jeg er viktig.

Drammen skal onsdag kveld ut i en tøff bortekamp mot Kolstad, i tillegg spilles det tre øvrige kamper i herrenes eliteserie. Slik vurderer vi kampene:

Bækkelaget – Haslum B

Begge lag har kommet brukbart i gang med sesongen. BSK har tapt to kamper – begge mot Elverum (i serie og cup). Haslum hadde en dårlig dag borte mot Fyllingen. Oppgjøret blir nok noe tettere og jevnere enn hva oddsen tilsier, men Haslum er kanskje den største favoritten til å vinne serien denne sesongen, til tross for at Elverum virker meget sterke. BSK kan være en positiv overraskelse, og er i stand til å skape trøbbel for de fleste. Gjestene vant med tre da de gjestet BSK forrige sesong, og har tre strake kamper uten tap for vertene. Vi tror den rekken forlenges her, selv om 1,45 er noe marginal odds.

Fyllingen – ØIF Arendal B

Fyllingen har variert stort denne sesongen. Laget imponerte ikke borte mot hverken Drammen eller Halden, eller hjemme mot Bodø. Men de leverte en knallsterk kamp hjemme mot Haslum. Arendal på sin side tapte borte mot Elverum, men har ellers vunnet sine tre øvrige kamper. Tapte riktignok sist de gjestet Fyllingen, men sto før det med fire strake seirer mot laget fra Bergen. Skal seriegullet fra forrige sesong forsvares, er dette en kamp de bør vinne.

Kolstad – Drammen B

Begge lagene har kommet godt i gang med årets sesong, Kolstad kanskje hakket bedre ettersom de har startet sesongen med tre bortekamper. Tapet kom mot ubeseirede Elverum. Drammen har likevel overrasket positivt, og vist at de tatt steg denne sesongen. Oppgjørene forrige sesong var tette og jevne, og det kommer det trolig til å bli i dette oppgjøret også. Vertene er favoritter, men ikke så store som oddsen tilsier, vi prøver oss med et frekt bortetips her.

Elverum – Bodø H

Det meste har gått på skinner for Elverum denne sesongen, til tross for at man står med ett poeng etter to kamper i Champions League, kunne de fort stått med fire. I serien har de vunnet fire av fire kamper, og de er videre i cupen. Bodø startet sesongen greit, men har tapt tre strake kamper – inkludert cuptapet mot Kolstad. Det er ikke her gjestene skal ta sine poeng denne sesongen. Vi gir vertene et klart tips, og synes også 1,92 med 0–5 fra start er mer enn spillbart. Med unntak av sluttspillkampen forrige sesong, som Elverum vant etter ekstraomganger, har de vunnet de siste fem oppgjørene mot Bodø med god margin. De tre øvrige oppgjørene forrige sesong med henholdsvis 13, ni og 12 mål.

