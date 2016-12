Hergeirssons marerittmotstander

Han har ledet Norge til to VM-gull, to EM-gull og OL-gull, men Thorir Hergeirsson har aldri ledet Norge til seier over Russland i et mesterskap.

Tre ganger har han forsøkt. To ganger har det endt i tårer for håndballjentene – først i semifinalen i Hergeirssons første mesterskap som norsk landslagstrener – VM i 2009. Og så sent som i sommerens Rio-OL, også det i en semifinale.

Det siste oppgjøret mot Russland endte også med tap. Et tap som til slutt viste seg aldri ble avgjørende, for Norge ble verdensmestere i 2015.

Nå er de norske jentene ute etter revansje for å få med seg full pott inn i mellomspillet, mens Russland da vil gå videre uten poeng.

Hergeirsson har riktignok ikke bare tap – i sitt siste mesterskap som assistenttrener for Marit Breivik ble det EM-gull og Russland ble slått i semifinalen.

Han har også vunnet fem av syv kamper mot Russland – som landslagssjef – riktignok alle utenfor mesterskap.

– Ikke klare for EM



Men så langt i mesterskapet ser ting langt lysere ut for Norge enn Russland. Hergeirsson og håndballjentene tok en sterk seier mot Romania, før de utklasset Kroatia.

Russland hadde heller ikke altfor store problemer med å slå Kroatia, men leverte en svak kamp mot Romania og tapte med fem mål.

– Ingen forstår hvorfor vi vant i OL, og ingen forstår hvorfor vi tapte i dag. Men jeg kan avsløre: OL-festen har vart helt til nå. Spillerne er rett og slett ikke klare for EM, dessverre, sa Russland-trener Jevgenij Trefilov etter tapet mot Romania.

– De har kanskje ikke fått helt den lagmessige flyten ennå, men de har potensial til å gå hele veien, sa landslagssjef Thorir Hergeirsson på torsdagens pressekonferanse.

– Det er ikke så stor forskjell på Russland vi møter, og Russland vi møtte i EM. De mangler noen strateger og erfarne spillere. De har gode spillere fortsatt, og har fylt på med noen gode unge spillere. De kommer med det samme trøkket.

Klare favoritter

Slik de to lagene har sett ut så langt i EM, blir Norge klare favoritter i dette oppgjøret.

I tillegg til en rufsete start på EM, tapte Russland sine to siste oppkjøringskamper til dette mesterskapet. Den siste mot Norge – før det mot Danmark.

Norge har vunnet alle sine ni kamper siden OL-tapet mot Russland, inkludert to seirer mot kveldens EM-motstander.

1,28 er riktignok ikke veldig spennende oddsmessig, men dersom trenden fra dette mesterskapet fortsetter ser vi ikke bort fra at Norge kan innfri med 0–3 fra start. Da er oddsen 1,90.

Avkast er kl. 19.45, og TV 3 sender kampen.