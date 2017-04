Sjekk håndballsøstrenes utrolige spenst

Håndballspilleren Jeanett Kristiansen (24) imponerer med sin spensthopp-video på Instagram.

Toppscoreren i Kristiansand Vipers bestemte seg for å teste spensten etter at hun så et innslag dansk TV2 hadde lagt ut på Facebook torsdag. Søsteren hennes, landslagsspiller Veronica Kristiansen (26), hopper i TV-reportasjen opp på en 115 centimeter høy kasse. Vipers-backen svarte med å hoppe 10 centimeter høyere, og la ut videoen på Instagram.

– Har du fått respons fra Veronica?

– Ja, hun trodde ikke på det først, men jeg sa at vi målte opp og at det var sant. Hun fikk nok litt sjokk. Jeg fikk sjokk selv, jeg. Det ser du jo på videoen, sier Jeanett Kristiansen.

Videoen av Jeanett Kristiansen ser du øverst i artikkelen. Her hopper Veronica Kristiansen opp på en 115 cm høy kasse:

– Har best spenst på landslaget



Lillesøster Jeanett har nå utfordret storesøster Veronica til en hoppe-konkurranse. Og landslagsproffen tar utfordringen på strak arm.

– Det har gitt meg blod på tann, for det er jo sånn at storesøster alltid skal være forbilde for lillesøster. Men jeg må nok ærlig innrømme at jeg må ut og trene litt, sier Veronica Kristiansen.

26-åringen, som til daglig spiller i danske FC Midtjylland, mener selv hun er den med best spenst både på klubblaget og på landslaget.

– Jeg har ikke hatt noe mål om å prøve å hoppe høyest mulig hele tiden, men nå blir det konkurranse mellom meg og lillesøster. Førsteprioritet nå er å prøve å hoppe 125. Kanskje jeg skal gå fem centimeter opp og prøve på 130.

I en kommentar under videoen på Instagram skriver Camilla Herrem at Kristiansen-søstrene snart kan hoppe over henne:

Den spenstigste av Kristiansen-søstrene må nå vente i spenning og se om det dukker opp videobevis fra Danmark som dytter henne ned fra tronen.

– Jeg er veldig glad i å trene spenst og hurtighet, men kan ikke si at jeg har vært bevisst på å bare trene spenst. Så det ligger vel veldig mye i genene tror jeg, sier Jeanett Kristiansen.