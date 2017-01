Norge klar for VM-finalen!

PARIS (VG) (Kroatia-Norge 25-28 etter ekstraomganger) Norges landslagssjef Christian Berge kastet seg ned på knærne og gråt av glede da håndballgutta hans ble klar for VM-finalen etter ekstraomganger mot Kroatia.

– Jeg har drømt om dette så sinnssykt lenge. Familien min var i tankene. Jeg fikk en tegning av sønnen min der han hadde tegnet meg med en medalje rundt halsen. Det kan ikke beskrives. Dety er det største man kan oppleve som håndballspiller. Magisk, sier Norges kaptein Bjarte Myrhol til TV 2 etter semifinalen.

– Vi har en enorm selvtillit i gruppa, og en sinnssyk god moral. Vi gir oss aldri. Vi bare kjemper på, sier Norges desiderte matchvinner, Torbjørn Bergerud.

Norges første VM-semifinale i håndball for herrer noensinne. Mot Kroatia, som Norge ikke har lyktes mot ved liknende anledninger tidligere. I dette mesterskapet og foran kampen om retten til å spille om VM-gull mot Frankrike klokken 17.00 søndag, talte det meste i Norges favør.

Før den historiske semifinalens kampstart var «hånballgutta» yngre og kjappere enn motstanderen - Sander Sagosen! - og de hadde den beste keeperen, uavhengig av hvem av de to trener Christian Berge ville foretrekke: Førstevalget, VM-debutanten Torbjørn Bergerud (22), eller jokeren Espen Christensen (31).

Hva med Kroatia? Svar: Rutinen og eneren Domagoj Duvnjak (28). Og de virket voldsomt tent nede på parketten foran og etter lagpresentasjoner og nasjonalsanger.

Svak åpning



Det var forhåndssnakket, så startet det.

Innledningen var ikke så god, sett med norske øyne. Kent Robin Tønnesen pådro seg to minutters utvisning og Kroatias Ivan Stevanovic reddet straffekast fra Sander Sagosen. Etter åtte minutter hadde Norge til gode å score mål, før Bjarte Myrhol reduserte.

Men Duvnjak demmet opp og dempet Norges offensive energi, og dunket hendene mot brystet som var han Tarzan da han vred inn Kroatias fjerde scoring (4-1).

Espen Lie Hansen sørget imidlertid for at semifinalefavoritten slapp med skrekken. Med ett sto det 6-6, etter Lie Hansens mål nummer tre; «hør nå her, hør nå her» beordret Christian Berge i påfølgende time out. Norge tok ledelsen - umiddelbart - for første gang. Kristian Bjørnsen denne gangen.

Typisk norsk



Lie Hansen prøvde å utlikne til 8-8, men skuddet ble stoppet - før Kroatia stoppet seg selv.

Maken til rot etter Lie Hansens mislykte avslutning. Det utnyttet Myrhol, åpent mål og «like langt» i målprotokollen. Det skulle vise seg å bli en slags start på norsk flyt de luxe; stolpeskudd, brøyt og Stevanovic ut - alt i Norges favør.

Lite minus: Straffebom igjen på 10-8 ved Bjørnsen.

Som fikk revansj.

Tre mål foran etter en typisk norsk spillevending, eller «kontra» på håndballspråket.

To måls ledelse til pause, etter at Sander Sagosen ikke klarte å presse omgangens siste skudd ned. Til tidvis godt hørbar pipekonsert fra publikum, åpenbart dominert av kroater.

Godt bytte



Berge hadde satt inn Eivind Tangen i stedet for Tønnesen mot slutten av 1. omgang. Det var et lurt trekk. Tangen viste seg fra sin beste side da han med to minutter mellomrom gjorde 9-8 og 10-8.

Berge dyttet Magnus Gullerud inn samtidig med Tangen. Gullerud scoret det siste målet de første 30 minuttene.

– Vi er fornøyd med veldig mye. Vi må fortsette å løpe mot dem hele veien, sa assisterende trener Børge Lund til TV 2 foran siste ordinære spilleminutter.

Starten på 2. omgang ble omtrent like svak som den første, sett med norske øyne. Espen Christensen var ikke i nærheten av å redde Zlatko Horvats straffekast og Luka Stepancic utliknet igjen, til 13-13.

Men så tok kaptein Myrhol grep, og Bergerud var tilbake i mål - og reddet - og Sagosen dro en lang høyre arm rundt Kroatias midtforsvar. Endelig Sagosen, endelig et bitte lite pusterom?

Nja, to mål foran raskt redusert til ett. Pluss - eller minus - Ivan Pesic reddet da Norge spilte i overtall. Bjørnsen vippet et skudd i tverrliggeren etter skuddretur fra Pesic.

Lie Hansen i blokka



16-15 til Kroatia.

Med 20 gjenstående minutter måtte Sagosen & co få orden på hodene, føttene og skuddene. Berge i time out: Vi må ha høyde på Mamic!

Sagosen la seg, etter Berge-ordre «litt lengre til venstre» og utlignet etter praten.

Men så opptrådte Lie Hansen som om han var litt for het under topplokket, skuddet rett i Kroatias forsvarsblokk - og som følge av det straffekast til Kroatia. Men da kom den første strafferedningen. Bergerud reddet Horvats forsøk som kunne blitt 18-16.

Sagosen kittet sitt straffekast - mens kjærsten Hanna Oftedal på tribunen ikke torde se - i tverrliggeren; dommerne gjorde blundety og spillerne fomlet.

Okey, det er bare å slå fast at begge lagene opptrådte preget av stundens alvor. Mer og mer, i takt med at matchuret tikket ubønnhørlig mot 60 minutter.

Bergerud reddet, Gullerud reduserte: Etter 18 minutter av 2. omgang ledet Kroatia 18-17.

Smart Berge-trekk



Trener Berge tok ut målvakten for å spille med en ekstra - eller to - utespillere - da Kroatia måtte spille i undertall. Suksess: 18-18 og 19-18. Sagosen og Magnus Jondal.

Tangen til Myrhol på strek: 20-19 til Norge, åtte minutter igjen.

Puh!

Kristian Bjørnsens kantskudd reddet av Pesic, Kroatia somlet bort kontraen, Norge somlet, Kroatia kontra: Horvat 21-20. Myrhol revet ned fra alle bauger og kanter, syv nordmenn mot fem motstandere offensivt - men O'Sullivan bommet for andre gang.

Så - Kroatia to foran i undertall ved Tin Kontrec.

Spørsmålet var nå - med drøyt fire minutter igjen av ordinær spilletid - om Norge kunne klare å ro i land VM-finaleplassen.

Christian Berge tok en ny time out, ett minutt før slutt på 21-22. Med andre ord siste sjanse. Sander Sagosen utliknet til 22-22 da det gjensto 55 sekunder. Med fem sekunder igjen ble klokken stoppet, med Kroatia i angrep.

Ett sekund igjen: Straffe til Kroatia!!!

Torbjørn Bergerud reddet Horvats straffe - igjen!!!

For en thriller!



Ekstraomganger:

O'Sullivan rev ned Duvnjak og måtte ut i to minutter. Overtallsspill til Kroatia og Marko Mamic sørget for 23-22. Sagosen gikk opp for skudd to ganger, uten uttelling. Horvat - straffebommeren - inn fra høyre kant.

Uttelling.

Ikke kom og si at det så bra ut for Norge; Tangen bommet. Men O'Sullivan brøt frem et straffekast, som Tønnesen omsatte til 24-23 i kroatisk favør. Nytt utropstegn: Magnus Jøndal utliknet omtrent i det de fem første ekstra minuttene var over, og Norge skulle ta avkast til de fem siste.

Bjarte Myrhol kastet seg inn i dem med en slags dødsforakt, men Kroatias Musa hadde et lite pip igjen og utliknet. Men det det var mer kraft igjen i Berges menn. De sto imot i forsvar, Duvnjak bommet for gud vet hvilken gang?

Med ett mål foran og to minutter igjen fikk Luka Stepancic rødt kort. Det var duket for Norge og gulklkamp søndag. Myrhol skaffet straffe i duell mot Duvnjak, og Kent Robin Tønnesen klinket den inn til - gullkamp!

Nærmest med største selvfølge scoret kaptein Bjarte Myrhol semifinalens siste mål i sin landskamp nummer 200.