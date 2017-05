Christian Berge: Sagosen går rett inn i PSG

Sander Sagosen (21) kan ta sin første tittel i sin siste kamp for Aalborg. Landslagssjef Christian Berge tror Sagosen går rett inn i stjernegalleriet til PSG til sommeren.

– Han kommer til å ta sin plass. Jeg kan ikke skjønne noe annet, sier Berge til VG.

PSG har både Nikola Karabatic, Mikkel Hansen, Daniel Narcisse og Henrik Møllgaard i Sagosens posisjon. William Accambray (Veszprém) og Dylan Garain (Dunkerque) forsvinner når Sagosen kommer.

– Jeg har vært nede noen ganger og snakket med dem. Det er ålreite folk og jeg gleder meg veldig til å ta fatt på et nytt eventyr, sa Sagosen selv til VG etter å ha banket inn 13 mål mot nettopp Frankrike i Spektrum tidligere denne måneden.

Han har avsluttet sesongen meget bra. Torsdag utlignet Sagosen til 26–26 med sitt åttende mål mot Skjern i finalen av det danske mesterskapet. Søndag spilles finale nummer to.

– Han har hatt en rivende utvikling og bygd på seg mye fysikk i Danmark. Akkurat nå er det ikke mange håndballspillere som matcher ham, mener Christian Berge. Han tror likevel mest på Bjarte Myrhols Skjern i finalen.

Rett etter VM-sølvet vant Myrhol & co. cupen etter å ha slått Sagosens lag i en finale hvor playmakeren fikk rødt kort.

– Skjern har et litt mer komplett lag, mener Berge.

Den meriterte PSG-treneren Zvonomir Serdarusic – som holdt på å bli norsk landslagssjef i 2008 – er kjent for å bruke få spillere i de viktigste kampene.

– Men det tror jeg ikke betyr noe for Sander, sier Berge. Har har selv ikke snakket med trenerlegenden, som i sin tid vant Bundesliga 11 ganger på 15 sesonger med Kiel. Berge-assistent Børge Lund var med på det siste gullet.

Avisen BTs håndballkommentator, Søren Paaske, mener at Sagosen er den klart beste spilleren i den danske ligaen denne sesongen:

– Sander Sagosen kom sommeren 2014 til Danmark med betegnelsen supertalent. Sagosens utvikling har skutt fart i Aalborg, og han har forvandlet seg fra supertalent til en internasjonal toppspiller. Derfor er det naturlig – men likevel trist – at den norske bakspilleren nå drar sørover til Paris Saint-Germain.

Nordjyske Stiftstidende i Aalborg mener Sagosen har drevet med magi ute på banen nå på slutten av sesongen. Lokalavisen kaller spillet hans i semifinalen og den første finalen «exceptionelt».

TIL KJÆRESTEN: Ikke bare PSG, men også kjæresten Hanna Bredal Oftedal venter Sander Sagosen i Paris. Her er paret etter VM-sølvet sist vinter. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

– Den 21-årige nordmannen skifter som bekjent til Paris SG etter sesongen, og han vil bli voldsomt savnet på et Aalborg-lag, hvor han stort sett er den eneste som kan score fra distanse.

– Det tar jeg som en anerkjennelse. For meg handler det hele å gå på banen for å prestere. Å skape nye resultater og nye opplevelser for meg selv og lagene jeg spiller på. Det er selvfølgelig kult at folk synes jeg gjør det bra, sier Sander Sagosen.

Etter den danske finalen gjenstår bare landskamper for Sagosen denne sesongen. Men Christian Berge planlegger ikke å bruke Sagosen mye i treningsturneringen mot Island, Sverige og Polen i Elverum 8. til 11. juni.

I EM-kvaliken mot Belgia (b) og Litauen (h) 14. og 17. juni får Sander Sagosen en nøkkelrolle. Etter å ha tapt for litauerne i fjor høst tåler Norge ingen blemmer om da skal bli EM-sluttspill i Kroatia til vinteren.