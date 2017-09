Sagosen banens beste i PSG-debuten – scoret åtte mål på ni forsøk

Sander Sagosen startet livet i Paris på best tenkelig vis, da han stjal showet og satte superstjernene i skyggen.

– Sander er et av de største talentene håndballen har akkurat nå. Han kan gjøre alt på en håndballbane, og jeg er veldig glad for at han kommer til Paris, har Nikola Karabatic tidligere sagt til VG.

Med åtte mål på ni forsøk i sin første kamp for PSG, satte Sander Sagosen spillere som nettopp Karabatic i skyggen, og stakk av med prisen for banens beste spiller.

Den franske hovedstadsklubben vant 35–28 mot Saint-Raphaël i semifinalen av Champions Trophy-turneringen. Sagosen var med andre ord en viktig brikke da de sikret sin billett i finalen.

– Blir smertefullt for oss



Karabatic har lenge vært den største stjernen i PSG, men nå har motstanderne fått en ny mann å bryne seg på. Saint-Raphaël-spiller Geoffrey Kranz, sier at «dette blir smertefullt», overfor den franske storavisen L'Equipe.

– Tidligere når vi har spilt mot PSG, var det bare Karabatic og Daniel Narcisse man skulle stå én mot én med. Nå er det Sagosen i tillegg ... Dette blir smertefullt for oss andre, sier han.

I likhet med Kranz, uttalte Sagosen seg også til L'Equipe.

– Det var en veldig bra kamp for meg. Jeg satte skuddene og laget spilte bra. Jeg føler meg veldig godt mottatt, sier han, og legger til at han blir tatt godt vare på av sine nye lagkamerater.

Sagosen forlot danske Aalborg til fordel for PSG i sommer, selv om overgangen har vært klar i lang tid. Sagosen forteller at han lærer noe hver dag på trening, og mye tyder på at han kommer til å spille seg rett innpå laget, slik landslagssjef Christian Berge spådde.

Staffan Olsson, PSGs assistenttrener, roste Sagosen etter seieren.

– Han viste at han kan spille håndball. Han har bare trent med oss i seks uker, men vi ser allerede at han har tilpasset seg dette laget. Han er en utmerket spiller, både individuelt og kollektiv. Han kan tilføre oss mye både i serien og i Mesterligaen, sier Olsson.