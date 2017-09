Vipers-treneren roser Hegh Arntzen: – Et av Europas største talenter

Etter mange år med store ambisjoner er Vipers Kristiansand på alles lepper i Håndball-Norge, og denne helgen kan de kvalifisere seg til Europas gjeveste klubbturnering.

Keeper Katrine Lunde er tilbake i hjembyen etter 13 år i utlandet, søster Kristine Lunde-Borgersen gjør comeback to år etter at hun la opp, Linn Jørum Sulland kan endelig spille håndball igjen etter kneskaden og to lovende landslagsspillere i Malin Aune og Emilie Hegh Arntzen er på plass i Vipers Kristiansand for å bygge opp et nytt storlag i Norge.

Med en solid 43-19-seier mot Glassverket i første seriekamp har laget startet reisen mot håndballtronen i Norge, og i helgen begynner jakten på Champions League-spill hjemme i Aquarama mot hviterussiske HC Gomel.

Les også: Larvik åpnet med sjokktap mot Fredrikstad.

– Vi har tre stykker i troppen (Lunde-tvillingene og Sulland) som har vunnet absolutt alt, de viser en sult og profesjonalitet som jeg er strålende fornøyd med. De går foran hele tiden på treningsarbeid og alt. Vi må huske at selv om de har vunnet alt som er av medaljer, har det ikke blitt gull i Kristiansand enda, så det suget er der, sier Vipers-trener Kenneth Garbrielsen – 42 år i dag – til VG.

– Emilie kan bli «outstanding»



Han er også full av lovord om 23 år gamle Emilie Hegh Arntzen. Hun ble tatt ut til sitt første mesterskap i 2014, men fikk ingen spilletid i EM. Deretter ble hun ikke tatt ut til VM det påfølgende året, men var igjen tilbake i mesterskapsvarmen under OL i Rio i fjor og EM i desember.

– Emilie er et av Europas største talenter. Folk glemmer litt at hun er ganske ung. Når hun begynner å jobbe enda hardere på alt det hun gjør blir hun helt «outstanding», sier Gabrielsen.

– Er hun snart like god som Stine Bredal Oftedal?

– Det går ikke an å sammenligne henne med Stine for de er helt ulike spillertyper, men Emilie er en toveisspiller med et bra blikk og et skudd, hun har til og med brukbare finter. Så jeg er selvfølgelig superfornøyd med å ha henne i stallen, men hun har veldig mye å gå på synes jeg.

Les også: Sjekk håndballsøstrenes utrolige spenst.

– Det er nok litt av alt jeg kan bli bedre på. Mye bakover, men også fremover vil han nok at jeg skal spille litt mer sikkert. Å vinne serien hadde vært veldig gøy, så får vi se til helgen om vi klarer drømmen om å få spille Champions League, sier Emilie Hegh Arntzen.

Blir viktig med rutine



Linn Jørum Sulland, Katrine Lunde og Kristine Lunde-Borgersen har alle vært med på å vinne Champions League tidligere, og tror at deres rutine blir viktig for klubben.

– Det er ganske viktig nå hvis det blir Champions League og to kamper i uka, vi vet hvor mye det tar på og hva vi må gjøre, så jeg tror vi må dele det vi har lært opp gjennom med de unge på laget, så vi skal bruke det godt.

Vipers var første seedet i gruppa, og må kunne sies å være favoritter på hjemmebane mot det hviterussiske laget.

– En plass i Champions League er enormt viktig for klubben, spillerne og trenerteamet. Det er den ultimate utfordringen på klubbnivå, som vi alle har lyst på, sier Kenneth Gabrielsen til Vipers.no.

Har du lest denne? Derfor sto Løke over første seriekamp.

Men selv om Vipers skulle nå Champions League-gruppespillet i helgen tror ikke Emilie Hegh Arntsen alt fokuset bør ligge på Champions League.

– Det er veldig gøy med Champions League, men man skal også være klar for å spille det. Så jeg tror det blir en veldig god erfaring om vi kommer med i år, men desto viktigere at man får den plassen neste år ved at vi vinner serien, sier 23-åringen.

PS! Larvik er allerede direkte kvalifisert til gruppespillet i Champions League.