Vipers sjokkerte Larvik på hjemmebane og tok første stikk

(Vipers - Larvik 31-30) Larvik rotert bort en femmålsledelse til pause og forærte Vipers seieren i den første av to finalekamper i sluttspillet.

Etter at Vipers påførte Larviks første tap på 16 år i siste kamp i grunnspillet i årets serie, øynet laget fra Kristiansand muligheten til å sjokkere rivalene i første finale av to mulige.

Linn Jørum Sulland (32) var toneangivende for Vipers med ni mål på 13 skudd.Linn-Kristin Riegelhuth Koren ble toppscorer for Larvik med åtte mål på ni forsøk. Vipers målvakt Sakura Hauge ble kåret til kampens spiller.

Ledet til pause

Men til pause ledet Larvik 17-12, med god hjelp av Trine Stange (fem mål) og superveteranen Gro Hammerseng-Edin (fire mål).

Etter hvilen våknet Vipers i forsvar og stoppet Larviks effektive angrepsspill. 11 minutter ut i omgangen satte islandske Thorey Rosa Stefansdottir inn utligningen til 22-22.

27-åringen har lenge vært en nøkkelspiller i sørlandsklubben, men tidligere i vår ble det klart at denne sesongen blir hennes siste for Vipers.

Ledet med tre – vant med ett

Deretter fulgte lagene hverandre som hauker og ingen av lagene ledet med mer enn to mål.

Men fra straffemerket økte Linn Jørum Sulland ledelsen til tre mål på stillingen 29-26 med drøye fem minutter igjen. Da øynet hjemmefansen i Kristiansand en mulighet til å skaffe seg et solid utgangspunkt til returoppgjøret.

Da signalet gikk for full tid hadde Vipers holdt ledelsen med ett mål over rivalene og har dermed et ørlite forsprang før returoppgjøret førstkommende søndag.

