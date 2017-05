(Vipers - Larvik 31-30) En liten skyllebøtte i pausen fra Vipers-treneren fikk orden på forsvarsspillet. Laget fra Kristiansand tok igjen fem mål og vant første oppgjør.

Etter at Vipers påførte Larviks første tap på 16 år i siste kamp i grunnspillet i årets serie, øynet laget fra Kristiansand muligheten til å sjokkere rivalene i første finale av to mulige.

Men til pause ledet Larvik 17-12, med god hjelp av Trine Stange (fem mål) og superveteranen Gro Hammerseng-Edin (fire mål).

Da måtte Vipers-trener Kenneth Gabrielsen ta grep i pausen.

– Jeg skryter litt av spillerne og sier jeg er stolt av dem. Og så smeller jeg litt, for vi har åtte bom fra seksmeter og det er for dårlig, sier han til VG på telefon fra hallen.

Rotet bort fem måls forsprang

Etter hvilen våknet Vipers i forsvar og stoppet Larviks effektive angrepsspill. 11 minutter ut i omgangen satte islandske Thorey Rosa Stefansdottir inn utligningen til 22-22.

27-åringen har lenge vært en nøkkelspiller i sørlandsklubben, men tidligere i vår ble det klart at denne sesongen blir hennes siste for Vipers.

Linn Jørum Sulland (32) var toneangivende for Vipers med ni mål på 13 skudd.Linn-Kristin Riegelhuth Koren ble toppscorer for Larvik med åtte mål på ni forsøk. Vipers målvakt Sakura Hauge ble kåret til kampens spiller.

Likevel tror ikke Gabrielsen at man får en reprise av oppgjøret i slutten av mars, da Vipers slo Larvik borte 32-30 og påførte hjemmelaget sitt første tap på nesten 16 år.

– Det skal være rått parti i en retur i Larvik. Men vi lever i håpet. Vi skal absolutt prøve, fortsetter Gabrielsen.

Ledet med tre – vant med ett

Deretter fulgte lagene hverandre som hauker og ingen av lagene ledet med mer enn to mål.

Men fra straffemerket økte Linn Jørum Sulland ledelsen til tre mål på stillingen 29-26 med drøye fem minutter igjen. Da øynet hjemmefansen i Kristiansand en mulighet til å skaffe seg et solid utgangspunkt til returoppgjøret.

Da signalet gikk for full tid hadde Vipers holdt ledelsen med ett mål over rivalene og har dermed et ørlite forsprang før returoppgjøret førstkommende søndag.

– Du ble kastet i været av dine egne spillere etter sist seier mot Larvik. Tror du det skjer igjen på søndag?

– Ha ha, nei det vet jeg ikke helt. Det er litt skummelt å tenke på nå. Vi får heller ha fokus på å gjøre en god prestasjon, avslutter Gabrielsen.