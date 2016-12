Veronica Kristiansen avsluttet OL med to dagers «husarrest»

HELSINGBORG (VG) OL-avslutningen ble ytterst kjedelig, men høsten har vært meget god for Veronica Kristiansen (26). Hun er klar for å ta en hovedrolle i håndballjentenes EM-premiere mandag.

– Det blir morsomt, sier hun foran møtet med Romania i Helsingborg.

Lynkjappe Kristiansen satte inn ni mål i generalprøven mot OL-vinner Russland, har opplevd Champions League-seier mot Nora Mørks Györ i høst, og har nylig skrevet ny toårskontrakt med FC Midtjylland i Danmark.

VG Direkte: Følg Norge-Romania kl. 20.45

– Jeg føler meg overraskende nok ikke sliten. Det er ganske mange som har spurt etter OL. Det er mange som får en liten smell etter mesterskap, men jeg har heldigvis ikke fått den ennå, sier hun og banker to ganger i bordet.

Norges EM-gruppe Alle Norges gruppespillkamper i EM vises på TV 3. Mandag 7.12: Romania (kl. 20.45) Onsdag 9.12: Kroatia (kl. 20.45) Fredag 11.12: Russland (kl. 20.45)

Håndballjentene reiste seg og kapret OL-bronsen etter det bitre tapet for Russland i semifinalen. Men dagene etter ble kjipe. Flyet hjem fra Brasil ble kansellert. Dermed bar det tilbake til et nytt hotell i Rio de Janeiro.

– De dagene var harde. Først så fikk vi beskjed om at vi ikke fikk lov å gå mer enn 100 meter fra hotellet. Fordi vi når som helst kunne få beskjed om å reise hjem igjen. Vi spiste, sov og lengtet hjem. Det var kjedelig, altså. I tillegg var været dårlig. Vi kunne ikke bruke dagene til noe, forklarer hun.

– Dere fikk nesten husarrest?

– Ja, nesten, svarer hun med en latter.

Kristiansen etter Russland-tapet: – Jeg har lyst til å slutte

OL-banketten gikk heller ikke helt etter planen. Transporten til festen ble tre timer forsinket. Ved bordet holdt landslagssjef Thorir Hergeirsson en tale der han skal ha kritisert både spillernes holdning og forbundets markedsavdeling.

– Den er vi for lengst ferdig med. Jeg har glemt den, påstår Veronica Kristiansen.

– Jeg har gjort det jeg skulle gjøre etter den saken og er for lengst ferdig. Det er storm i et vannglass, sier Hergeirsson. Landslagssjefen mener at forholdet til spillergruppen er uforandret.

– Vi har oppturer og nedturer sammen. Noen ganger må vi kalle en spade for en spade og noen ganger drar vi og dytter og løfter hverandre. Dette er dynamikken i toppidrett, mener han.

EM-oppkjøring: Herrem ga danskene sjokkbehandling

– Jeg skjønner veldig godt hvor Thorir kommer fra i den talen. Så jeg backer han på en måte på det, sier Nora Mørk etter sjefens utblåsning. Hun gleder seg til møtet med sin klubbtrener, Ambros Martin, som også er blitt landslagssjef for Romania.

– Den saken har egentlig aldri vært noe tema her i laget, men har blusset opp i media, sier Veronica Kristiansen.

Hun har spilt samtlige seks landskamper etter OL. Det har gitt to seire mot OL-vinner Russland, to seire over sølvlaget til Frankrike og to store seire mot Danmark.

Håndballjentene vant EM for to år siden og er spesialister på nettopp europamesterskapet. Det har gitt gull i fem av de seks siste. Men seieren glapp i EM rett etter OL for fire år siden.

Avstanden er kort. Bare 107 dager mellom de to mesterskapene.

– Men det er dette vi har lyst å være med på. Spille flest mulig kamper. Det er ikke tungt. Det er morsomt, mener Veronica Kristiansen.

Gravid og ute av EM: Løke flytter hjem til Norge

Hun har hatt jevn fremgang siden mesterskapsdebuten i 2013 og har kanskje vært Norges beste spiller gjennom de seks oppkjøringskampene. I høst har fått fart på skuddarmen også. I snitt: fem scoringer i danske seriekamper og fire mål i Champions League.

– Det er bedre enn i fjor i hvert fall. Siden jeg begynte med håndball har jeg hørt du må skyte mer. For meg er det noen ganger vanskelig å finne rommene til å gjøre det, sier hun selv.

Håndballegendene var samlet: – God stemning

– Noen ganger kan hun vise seg frem enda mer, mener lagkaptein Stine Berdal Oftedal og fortsetter:

– Vikky utvikler seg veldig, veldig fint. Hun har en ekstremt god fysikk. Når hun setter inn turboen og virkelig tror på det så er det ingen som kan stoppe henne. I tillegg blir hun stadig bedre i forsvar. Og da blir man jo en komplett spiller. Hun er helt avgjørende for oss.

Kampen sendes på TV3.