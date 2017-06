Tidenes beste sesong for Norge

Analyse: Den norske håndballsuksessen har vart i 30 år. Men ingen sesong har vært bedre enn denne. Supersesongen bør så absolutt ikke ende i bitterhet for Sander Sagosen lørdag kveld.

VM-sølvet til håndballgutta er dette håndballårets store sensasjon internasjonalt. Rett før oppturen i Frankrike tapte de for Litauen i EM-kvalifiseringen. Dermed er det kniven på strupen – vinn eller forsvinn – når litauerne kommer til Oslo Spektrum.

Knuste Belgia: Scoringsfest med 43 mål

Uansett om Litauen tapte med bare ett mål for Frankrike onsdag: Det vil det føles som et gedigent mageplask om Sagosen, Bjarte Myrhol, Torbjørn Bergerud & co. ikke drar i land plassen i EM-sluttspillet. Christian Berges menn ble slått ut i VM-playoff etter for svake prestasjoner både i 2016 og 2014, men har vokst flere hakk i både tempo, keeperspill, profesjonell ro og gjennomføringsevne. Norge er 60/40-favoritt.

Et skuffende tap for Litauen rokker likevel ikke ved disse glimrende fakta:

• • Jentene vant EM-gull og tok bronse i OL.

• • Håndballgutta kapret historiens første norske medalje i VM.

• • Nora Mørk og Kari Aalvik Grimsbø vant Champions League med Györ.

• • Larvik kom til kvartfinalen blant kvinnene og Elverum satte norsk poengrekord på herresiden.

• • Fire av syv spillere var norske på All Star Team i kvinnenes Champions League. I kvinnenes OL, EM og i herre-VM kapret norske spillere syv av 21 – en tredjedel – av plassene på stjernelagene.

Christian Berge: Sagosen går rett inn i PSG

Også 2004/05-, 2008/09-, 2010/11-, og 2015/16-sesongen rager høyt i norsk håndball, men herrehåndballens klare fremgang gjør denne sesongen til den beste til nå. Håndball for gutter er ingen gigantisk gren i Norge, men her utvikles det usedvanlig mye ut fra et tynt grunnlag med talenter og enda færre penger.

Analysen fortsetter under videoen med Sagosens 13-målskamp mot Frankrike.

Historien om Sander Sagosen har bare så vidt begynt. Den handler om sportslig klarsyn. Om hva som skal til av trening for å bli best i verden. Det fortsetter når han nå flytter til en av verdens beste klubber, PSG.

Sagosen kødder ikke med hvile- og reisetiden i hverdagen. Derfor skal han bo bare 10 minutters gangvei fra treningshallen i Paris. Han går inn i en helt ny virkelighet og livsfase. Den inneholder også samboerskap med Hanna Bredal Oftedal.

Husker du? Håndballkjærestene bor 134 mil fra hver andre

Hun fikk sin første landskamp mot Frankrike torsdag. Norge stilte med fem debutanter og bare seks gulljenter fra EM. Likevel ble nasjonen med ferskt OL-sølv/EM-bronse slått. Håndballjentene har vunnet 19 kamper på rad før returen mot Frankrike lørdag.

ANALYSE: VG-sportens håndballreporter Jostein Overvik.

Men sesongen har vært brutalt hard med OL, EM og 10 privatlandskamper i tillegg til all klubbhåndballen. En god del spillere har slitt med skader etter nyttår, men ikke Nora Mørk. Hun har – utrolig nok – spilt samtlige 80 kamper denne sesongen. Jentenes største stjerne har vært smart nok til selv å kunne regulere hvile og restitusjon via et eget kontraktspunkt med Györ.

Uansett dukker det opp nye spillere. Som søstrene til Stine Bredal Oftedal og Veronica Kristiansen. Jeanett Kristiansen er et godt eksempel på hva som utvikles ute i klubbene. Hun har kvaliteter gode nok til å kunne spille VM for Norge. Flere års samarbeid med Kenneth Gabrielsen har gitt resultater.

Drømmedebut for lillesøster: – Jeg stopper ikke å smile

Det finnes en del som Vipers-treneren ute i norsk håndball. Trenere som år etter år skaper resultater selv om økonomien for det meste er konstant svak. En klar motsetning til det relativt rike Norges Håndballforbund.

Selv om arena-situasjonen er blitt mye bedre, sliter klubbhåndballen med livsgrunnlaget i forhold til både fotball, ishockey og utenlandske konkurrenter. Haldens kvinnelag slo seg selv konkurs og forsvant ut av eliteserien i februar. På grunn av en gjeld på «bare» 2,5 millioner kroner.

Men i dag handler det om landslagene. Og de har aldri sett bedre ut.

TV Norge: Norge-Frankrike kl. 17.00/Norge-Litauen kl. 19.30