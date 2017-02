Suksesstrenerne hyller Hammerseng-Edin: – Aldri sett større vinnervilje

Nå som Gro Hammerseng-Edin (36) legger opp, forsvinner også en helt spesiell egenskap som har fulgt en av Norges aller beste håndballkarrierer.

– Vi snakker om en av de aller største legendene i norsk håndball, og jeg har aldri sett større vinnervilje hos noen andre. Hodet til Gro kunne nok vært med i mange år til, men jeg tror nok kroppen hennes er glad for at hun gir seg nå, sier tidligere Larvik-trener Ole Gustav Gjekstad til VG.

Bakgrunn: Hammerseng-Edin legger opp: – Jeg skal ut på nye eventyr

I dag ble det kjent at den tidligere landslagskapteinen har bestemt seg for å legge opp etter at inneværende sesong med Larvik er over. Den 36 år gamle profilen ga seg på landslaget etter å ha scoret 631 mål på 167 kamper – de fleste av dem under Marit Breiviks ledelse.

– Helt fra jeg så Gro på aldersbestemte landslag, så markerte hun seg som en spennende type. Hun var kaptein og nøkkelspiller i en veldig god periode for landslaget, og skilte seg veldig ut ved at hun var dønn til stede i kampens hete. Hun tålte å gjøre feil, men samtidig beholde konsentrasjonen, sier Breivik til VG og legger til:

– Hun hadde også den samme innsatsen enten det var en treningskamp, eller det siste minuttet i en avgjørende mesterskapskamp – det smalt like heftig fra henne uansett. Hun utmerket seg også ved å være opptatt av hele laget, og en veldig god sparringspartner for trenerteamet.

Artikkelen fortsetter under bildet.

GULLDUO: Gro Hammerseng-Edin (t.v.) og Marit Breivik viser stolt frem OL-gullet i Beijing i 2008. Foto: Erik Johansen , NTB scanpix

– Vemodig



Nåværende Larvik-trener Tor Odvar Moen sier til VG at de mister en bauta i klubben.

Fra arkivet: Gro Hammerseng-Edin har blitt mamma

– Gro har så mange gode egenskaper, men vi mister først og fremst en ledertype, en viktig og god kaptein. Hun har vært en bauta både på- og utenfor banen, sier han, og utdyper:

– Hun har engasjert seg når ting har vært vanskelig, hun har vært i styret i lang tid og har i tillegg vært en veldig viktig spiller for oss på banen, sier Moen.

Larvik-treneren har forståelse for avgjørelsen hennes, og er imponert over at hun har holdt ut så lenge.

– Det var selvfølgelig vemodig å få den beskjeden. Hun var i en sånn situasjon at hun kunne fortsette dersom hun ville. Men det må jeg si; en smerteterskel som Gros har jeg aldri sett maken til. Hun var frisk nok til å spille, men alle skadene har tatt på, og det har vært bakgrunnen for avgjørelsen hennes. Men jeg har aldri sett en utøver som tåler så mye som Gro.

HERJET MED DANSKENE: Mette Melgaard (t.v.) og Kamilla Kristensen ble fullstendig satt i skyggen av Gro Hammerseng-Edin som ledet Norge til seier i den fantastiske EM-semifinalen i Herning i 2010. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

– Hvis du skulle oppsummere Gro i et ord, hva ville det vært?

– Vinner. Jeg kunne brukt mange ord, men det slo meg umiddelbart.

Hammerseng til VG i 2016: – Jeg blir sur av ikke å spille

Herjet med Danmark i EM



Det har da også blitt nok av titler. Hammerseng-Edin fikk med seg blant annet OL-gull, EM-gull og VM-sølv på landslaget. Som klubbspiller var hun flere sesonger i Ikast-Bording (nå kjent som FC Midtjylland) før hun kom til Larvik i 2010. Der har hun vunnet det som kan vinnes i hjemlig liga og cup, og så ble det Champions League-tittel i 2010/11-sesongen.

– Vinnermentaliteten til Gro gjorde henne fullstendig nådeløs mot seg selv og alle andre. Hun er den råeste jeg har samarbeidet med på det feltet der. Hun har vært en spiller som har turt å si ifra, vært veldig åpen og direkte. Hun måtte bremses på spilletid innimellom på grunn av alle skadene, men hun var en fantastisk kaptein, sier Gjekstad.

– Det er et fornuftig tidspunkt å legge opp på. Jeg forsøkte å få henne til Larvik allerede da hun var 19 år, men da var hun ikke så sikker på om hun kom til å spille så mye lenger. Sånn sett har hun jo holdt ut en stund, humrer Gjekstad.

Ifølge VGs mangeårige håndballjournalist Jostein Overvik var Gro Hammerseng-Edins aller beste landskamp EM-semifinalen mot Danmark i Herning i 2010. Det var hennes nest siste landskamp og ble belønnet med toppkarakteren 10 på VG-børsen. I finalen ble det gull til Norge og kapteinen på bekostning av Sverige.