Mads Dahlby Fremstad (22) spilte NM-finale for Elverums U20-lag i sesongen 2013-14. Onsdag dømte han Elverum i sluttspillet mot Kolstad.

– Jeg vurderte at det ikke var noen hindring at Mads spilte NM-finale for Elverum for tre år siden, sier dommersjef Ove Olsen.

– Jeg ante ikke noe før jeg kom i hallen. Jeg så da at den ene dommeren har spilt cupfinale for Elverum. Jeg må si jeg ble litt overrasket, sier Kolstad-trener Stian Gomo.

– Alle spørsmål rundt dommeroppsett besvares av Ove Olsen, sier dommer Fremstad selv.

Makker var Markus Kjelsrud Pedersen (23).

– Disse to er rangert som Norges femte beste dommerpar. Vi avklarer både før sesongen og i sesongen hvem som er habile til å dømme hvilke lag, opplyser Ove Olsen i håndballforbund.

I utgangspunktet var Norges beste dommerpar, Kjersti Arntsen og Guro Røen, satt opp, men de måtte kaste inn håndkleet på grunn av sykdom.

Til Adresseavisen etter kampen uttrykte Kolstad-trener Gomo at han ikke var fornøyd med at dommerne ikke stoppet tiden da Kolstad hadde ballen mot slutten. Både til Adresseavisen og VG sier Fremstad at dommerne «ikke så noen grunn til å stoppe tiden».

– Vi hadde ikke gjort det ellers i kampen heller, sier Mads Dahlby Fremstad til VG.

Ove Olsen i håndballforbundet mener at kritikken fra Kolstad er merkelig, blant annet ut fra dette argumentet:

– Fremstad spilte i den samme NM-finalen for Elverum sammen med to spillere som nå er i Kolstad, Ole Henrik Øverby og Mishels Liaba.

Olsen sier at Fremstad/Pedersen er store dommertalenter.

– De er altså rangert som de femte beste i Norge, med store muligheter både her hjemme og i utlandet. Folk med håndballfaglig tyngde har sagt at disse to er på dette høye nivået og kan utvikle seg mot den internasjonale arena, sier dommersjefen i håndballforbundet.

Han sier at saken også har en økonomisk side ved at håndballen er på en helt annen planet enn fotballen sånn sett.

– I fotball er det ikke lov å dømme lag fra samme region som klubben din. I håndballen har vi en helt annen økonomi. Derfor må vi for eksempel vurdere om bergensdommere som ikke har noen tilknytning til Fyllingen, kan dømme Fyllingen.

Stian Gomo i Kolstad er enig i at Fremstad/Pedersen er et dommerpar med store fremtidsutsikter:

– De kan bli skikkelig gode dommere. Jeg stusser mer over at håndballforbundet satte dem opp. De gjorde så godt de kunne også i denne kampen.

Det hører til historien at Fremstad/Pedersen har dømt både Elverum og Kolstad tidligere i denne sesongen.

Onsdagens semifinaler, 1. kamp av 3:

ØIF Arendal – Bodø 24-23 eeo., Elverum – Kolstad 27-26.