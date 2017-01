Norge skal arrangere håndball-VM

Norge, Sverige og Danmark skal arrangere håndball-VM i 2023.

Norge har ikke arrangert VM siden Norge slo Frankrike etter fire ekstraomganger i finalen på Lillehammer i 1999.

Nå er det bestemt at de tre nordiske landene Norge, Sverige og Danmark skal dele på kvinnemesterskapet i 2023.

Norges håndballpresident sier følgende om prosessen med å få mesterskapet mellom de nordiske landene.

– Vi hadde et møte i Polen, der vi snakket om å ha et samarbeidsprosjekt. Det var IHF-regler som sa at vi ikke kunne være tre land som søkte, men det fikk vi ordnet opp i, og vi kunne søke sammen. Vi utviklet søknaden gjennom høsten og januar. og i dag fikk vi et rungende ja, sier han til VG.

Finalen kommer ikke til å gå i Norge.

– Trondheim og Oslo blir de norske byene. Det blir to hovedrunder og åttedelsfinaler i Norge. Danmark får finale og semi, fordi vi ikke har store nok haller til å ha så store matcher. Men vi får en god dose i Norge. dette blir kjempebra, sier han fornøyd.

Camilla Herrem tok imot nyheten med glede.

– Dette var jeg ikke klar over, men det er jo fantastisk. Jeg er sikker på at det kommer til å bli et kjempearrangement, for håndballinteressen er stor i Norge nå. Det var på tide at vi fikk et mesterskap igjen, sier Herrem til VG.

Herrem er 37 når mesterskapet arrangeres i Norge, men Stavanger-damen håper å kunne være med på å krone karrieren med et nytt VM-gull.

– Nå er det ganske lenge til, og jeg vet jo ikke hvordan ting er da. Men de som får være med på mesterskapet, får være med på en utrolig morsom greie, sier hun.