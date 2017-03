Myrhol om barnehåndball: – Trenerressursene må brukes på de yngste

Sammen med storebror Atle (39) har landslagskaptein Bjarte Myrhol (34) fått med seg en drøss med verdensstjerner for å bidra til å inspirere barn over hele verden til å spille håndball. Det har resultert i appen «Learn Handball».

– Tanken bak er at trenerkompetansen i klubbene ofte blir gitt til de eldste spillerne - gjerne fra 14 år og oppover. Vi bør kjøre inn kompetansen fra tidligere alder. Jeg har vært litt rundt og besøkt mange klubber, og vi ser at veldig ofte blir de beste ressursene og trenerne satt til å trene seniorlagene. Jeg tenker litt motsatt – at trenerressursene må brukes på de yngste barna, sier Bjarte Myrhol til VG og er tydelig engasjert.

Hans bidrag til å bedre vilkårene for unge spillerne er altså en samling med øvelser, tips og komplette treningsplaner for hele året delt opp i alderstrinn. For noen år siden ville det trolig resultert i en bok, men denne idebanken kommer etter hvert i en egen app som skal hjelpe både trenere og spillere.

SØLVGUTTER: Sander Sagosen (t.v.) og Bjarte Myrhol var meget sentrale da det ble VM-sølg i januar. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

– Grunnprinsippet er at man skal ha med deg ballen absolutt hele tiden, vi ønsker å utfordre ungene til å bytte ut fotballen på vei til skolen med en håndball. Det skal være lek og moro hele veien, sier Myrhol.

VM-eventyret



– Det er jo tilfeldig at dette kommer nå, men det kunne vel egentlig ikke vært noe bedre tidspunkt, sier Myrhol med et fornøyd glis – fullstendig klar over at han er en av de aller heteste idrettsutøverne i hjemlandet akkurat nå.

I januar sørget kaptein Myrhol og det norske herrelandslaget for håndballfeber i Norge. VM-eventyret endte med finaletap mot vertslandet Frankrike, men sølvheltene ble feiret som gullgutter.

Myrhol svever fortsatt på VM-suksessen, og ble nylig også cupmester med sin danske klubb Skjern. Midt oppi all suksessen på banen gjør han i disse dager den siste finpussen på brødrene Myrhols felles baby; appen «Learn Handball».

– Det er en trenerveileder som skal gi alle barn i hele verden like muligheter til å trives med og å mestre håndball. Appen skal ut på ni språk, og vi skal sammen med organisasjonen Right To Play spre håndballglede også i Afrika, sier Bjarte Myrhol ivrig.

HÅNDBALLBRØDRE: Storebror Atle (t.h.) har toppseriekamper for Vestli, men på banen fikk han aldri spilt sammen med Bjarte Myrhol. Nå samarbeider de om en ny håndballapp. Foto: Hallgeir Vagenes , VG

– Jeg og broren min har lenge hatt en drøm om å jobbe sammen om noe, og for et par år siden fikk vi denne ideen. Det har vært krevende, men også fantastisk morsomt, sier 34-åringen som har vi investert «noen hundre tusen og ekstremt mange arbeidstimer» sammen med storebroren.

Stjernene bidrar



Atle Myrhol er webdesigner, men har også en bakgrunn som aktiv håndballspiller. Han fikk da også toppseriekamper for Vestli – den samme klubben som lillebror Bjarte slo igjennom for litt senere.

– En korsbåndskade jeg pådro meg sørget for at vi ikke fikk spilt sammen, men nå kan vi endelig samarbeide om et håndballprosjekt. Det har vært utrolig morsomt så langt, og jeg gleder meg til fortsettelsen, sier Atle Myrhol til VG som møter brødrene på kontoret til Atle i Oslo sentrum.

Artikkelen fortsetter under bildet.

BIDRAR I «LEARN HANDBALL»: Håndballjentenes kaptein, Stine Bredal Oftedal, har vært med i kapteinkollega Bjarte Myrhols prosjekt. Her er hun i aksjon mot Kroatia i EM i desember. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

Med seg på laget har de også fått med seg store deler av Bjartes brede kontaktnett fra 20 år på toppnivå. Spillerprofiler som Andy Schmid, Kasper Søndergaard, Nikolaj Jacobsen, Olafur Stefansson, Sander Sagosen, Stine Bredal Oftedal og Tobias Karlsson har bidratt med øvelser og videoklipp.

– Vi lanserer «Learn Handball» med over 250 videoøvelser, filmet med drone i hall. Vi jobber kontinuerlig med nye øvelser, slik at brukeren hele tiden vil oppleve at det kommer nytt materiale, sier Bjarte.

– Er dette prosjektet noe du satser på å jobbe med på heltid når din egen spillerkarriere er over?

– Jeg har et brennende ønske om å jobbe med unger og utvikling. Jeg elsker å stå der i hallen og leke med ungene. Hvis det kan bli jobben min, så er det en drøm.

– Er det noe du fortrekker fremfor å trene seniorspillere?

– Ja, det er i alle fall sånn jeg ser det nå. Bare det å se gleden blant ungene. Sist vi filmet hadde vi 70 unger på banen samtidig, og de var mellom fem og åtte år. Det var totalt kaos, men et fantastisk kaos. Det gir meg en vanvittig glede å jobbe med dem, avslutter tobarnsfaren og appgründeren.

PS! Bjarte Myrhol opplyser at prisen på appen foreløpig ikke er bestemt, men understreker at «Learn Handball» skal være for alle, og at prisen må være deretter.