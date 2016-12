Larvik uten kontrakter - trues av millionsmell

OSLO SPEKTRUM (VG) Larvik tok NM-gull nummer 17, men foran neste sesong står Norges beste håndballklubb med null skrevne spillerkontrakter og den risikerer en millionsmell.

Det er liten tvil om at spillerne er usikre med tanke på fremtiden.

– Det er ikke noe drømmescenario for oss, sier Gro Hammerseng-Edin til VG.

Norges beste håndballklubb ble senest vinteren 2015 reddet fra konkurs. Rett før jul tapte LHK i lagmannsretten saken mot sin tidligere direktør Bjørn Gunnar Bruun Hansen. Det kan koste nesten en million kroner. Klubben vurderer å anke til Høyesterett.

Flere av spillerne VG snakket med etter NM-gullet er usikre på hva de har i vente. Sandra Toft ble kåret til EMs beste keeper i desember.

– Krever mye jobbing



– Det har jeg ikke rukket å tenke på. Det kommer nå i januar, sier hun til VG etter å ha reddet viktige baller da cupfinalen ble snudd på slutten.

Venstrekantene Thea Mørk og Sanna Solberg sier det samme. De er ikke sikre på fremtiden i hvitt og rødt.

Marit Malm Frafjord – kåret til Larviks beste i finalen – leverte et knallmesterskap for Norge i EM og er ettertraktet. Amanda Kurtovic har spilt de tre siste mesterskapene for Norge og har helt sikkert også muligheter for en økonomisk bedre kontrakt i utlandet.

– Det krever mye jobbing nå. Ikke en kontrakt står igjen, sier trener Tor Odvar Moen.

18-åring herjet



Han stilte med bare 11 spillere i NM-finalen. Alina Wojtas er ute for sesongen og må kneopereres. Kristine Breistøl har slimposebetennelse og var uaktuell. Larvik må vente til februar før Karoline Dyhre Breivang tidligst er tilbake etter barnefødselen.

– Som trener håper jeg nå at vi kan få litt ro og oversikt. Jeg har «tegnet» et lag som jeg mener er innenfor rammer klubben skal klare. Målet er å stå over denne bøygen – og fortsette å ha et lag som er best i Norge og kan hevde seg ute, sier Larvik-trener Tor Odvar Moen.

GULL IGJEN: Tor Odvar Moen (helt høyre) tok gullhatten på og kunne juble for en ny tittel. Men kan treneren få en tøff jobb med å få sammen et lag for fremtiden. Foto: Trond Solberg , VG

Han vil ikke ut med navn på spillere han kan tenke seg å hente. Men bekrefter at NM-finalens beste spiller, Kjerstin Boge Solås, ikke er blant dem. 18-åringen scoret ni mål før Larvik fikk has på kongepokalen de siste 16 minuttene.

Hun herjet til tider med dobbelt så gamle Gro Hammerseng-Edin (36) i både forsvar og angrep.

En million borte



– Vi har hatt to håndballøkter sammen siden 21. november. Så det er klart at vi gjerne skulle sett at det hadde flytt bedre for oss, sier Larvik-kapteinen.

Hun meldte at spillerne var «knust, skuffet og sjokkert» etter dommen i Agder lagmannsrett.

– Vi vet at det er snakk om en million kroner som ikke er der. Det er ikke noe hyggelig. Som før blir utfordringen at vi har hodet på rett sted når vi spiller. Vi må tenke på det vi kan gjøre noe med, sier hun.

Linn-Kristin Riegelhuth Koren satte inn åtte finalemål og har gjennom høsten nettet hele 117 ganger i alle turneringer.

– Larvik er en fighterklubb. Vi har vært oppe i mange situasjoner tidligere også. Vi jobber sammen. Mye er usikkert. Men vi klarer å dra i land en seier her og slik skal vi fortsette, lover hun.

Rustne i finalen



– Jeg er veldig positiv og har lyst til å bidra inn i klubben. Mange av oss er i dialog med klubben nå, sier Riegelhuth som regner med å ta en prat med Thorir Hergeirsson på nyåret. Landslagssjefen vraket meritterte «Linka» foran EM i Sverige.

– Jeg er ikke så overrasket over at vi så litt rustne ut. Men jeg er kjempefornøyd med at vi tar oss inn de siste 10 minuttene, rydder opp etter oss og vinner kampen, sier Tor Odvar Moen.

Både Kjerstin Boge Solås og Tertnes-trener Tore Johannessen er skuffet over at det ikke holdt helt inn mot overmakten. Men Johannessen mener avstanden til Larvik er blitt mindre.

– Vi føler jo at vi er kommet nærmere Larvik. Det er skuffende at vi klarer å fullføre kampen og får mer ut av det når Kjerstin har en så god dag, sier Tertnes-treneren.