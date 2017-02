Kurtovic scoret 10: Larvik stjal poeng fra Györ

(Györ-Larvik 27-27) Amanda Kurtovic og Larvik leverte en av sine beste kamper. Uavgjort mot Champions League-favoritt Györ på bortebane kunne vært seier.

Larvik ledet svært overraskende 27-25, men to feil på slutten ga Györ to sjanser og utligning. Til slutt reddet Györ-målvakt Kari Aalvik Grimsbø Larviks siste avslutning – et langskudd fra Kristine Breistøl.

Larvik i Europa: Eventyret er økonomisk bingo

– En meget respektabel prestasjon, sier Viasat-ekspert Gunnar Pettersen. Tine Stange var uheldig da hun spilte vekk ballen 40 sekunder før slutt i dramaet. Györ kontret inn et poeng foran 5000 tilskuere hjemme i Audi Arena.

I en svært jevn 2. omgang hadde Marit Malm Frafjord, Amanda Kurtovic og Gro Hammerseng-Edin satt inn de tre siste Larvik-målene.

Kurtovic tok stort ansvar da Larvik slet i angrep og satte inn 10 mål på sine 18 skudd – fire av dem straffer. Også 36-årige Hammerseng-Edin kom sterkt med tre scoringer i 2. omgang mens veterankollega Karoline Dyhre Breivang (36) viste at hun fortsatt er en forsvarsspiller av klasse sammen med Hammerseng-Edin og Marit Malm Frafjord – som var like supereffektiv som for Norge i EM med fem mål på fem skudd.

Kurtovic scoret 19: Veldig i tvil om Larvik-fremtiden

Nora Mørk kom i en ny rolle som toveisspiller. Hun klarte seg godt i forsvar og scoret syv mål på bare ni skudd i angrep. Men Mørk gjorde også en del feil og var ikke helt på hugget da kampen skulle avgjøres. Viasat-ekspert Pettersen var klar på at landslagsstjernen var preget av å møte sine lagvenninner gjennom de syv siste årene.

Tvillingsøsteren Thea Mørk var god på Larviks venstrekant. Hun scoret tre mål og skaffet en straffe for Larvik.

Larvik gikk tøft ut og ledet 6–2 allerede etter det første kvarteret. Sandra Toft satte skapet på plass fra start og leverte i løpet av 1. omgang hele ni redninger på de 17 Györ-skuddene som gikk mellom stengene. Dansken endte med 13 redninger i en sterk kamp.

Husker du? Nora Mørk får topplønn i Györ

Hun ble godt hjulpet av et midtforsvar der Gro Hammerseng-Edin og Marit Malm Frafjord var svært sterke mot Györ-stjernen Nycke Groot og hennes nederlandske kompanjong på streken, Yvette Broch. Også Karoline Dyhre Breivang var tilbake i Larvik-forsvaret og løste oppgaven ypperlig mot sterke Eduarda Amorim.

– Fantastisk. Verdensklasseforsvar, mente Viasat-ekspert Gunnar Pettersen.

Nora Mørk scoret sitt første mål først da det var gått 17 minutter. Hun satte så inn tre strake straffer på Toft. Men Pettersen mente at Mørk leverte en «forferdelig omgang».

– Hun er ikke til å kjenne igjen, mente Gunnar Pettersen.

Press på Mørk: – Jeg liker store forventninger

Tvillingsøsteren Thea Mørk leverte derimot sterke prestasjoner. Hun scoret 1. omgangens fineste mål da satte inn en servert av Amanda Kurtovic.

Kurtovic scoret tre mål før pause, men utfordret stadig Györ-keeper Kari Aalvik Grimsbø med hele ni skudd frem til pauseledelsen 11–9.

Larvik ligger på 2. plass i gruppen - to poeng bak Györ. LHK kjemper med Veronica Kristiansens FC Midtjylland, slovenske Krim og fjoråresvinner Bucuresti om en av de fire plassene i kvartfinalen.

Larvik møter Györ igjen i den siste og avgjørende kampen av hovedrunden 12. mars.

