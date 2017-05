Josef Pujol viste klasse – Elverum knuste ØIF Arendal i finalen

ELVERUM (VG) (Elverum-ØIF Arendal 25-20, 2-1 i kamper) De sikret seg den sjette sluttspillseieren på rad. Mye takket være en strålende Josef Pujol (23). Svensken avsluttet med gull i Elverum.

Den tradisjonsrike håndballklubben fra Sør-Østerdal vant sin sjette strake seier i sluttspillet og har gjennomført sin beste sesong noensinne. Elverum satte rekord for et norsk herrelag med åtte poeng i gruppespillet i Champions League. De vant også seriegullet suverent, men cupfinalen ga et bittert tap for Haslum i desember.

Apelgrens private kamp: – Det har vært kjempetøft

Da kom Pujol rett fra skade.

Det gjorde playmakeren definitivt ikke da Elverum og ØIF Arendal skulle gjøre opp etter at de to første finalekampene har endt med en seier til hvert av lagene.

Pujol fikk «frimerke» i 2. omgang etter at han hadde bestyrt det meste da Elverum snudd en svak åpning – 1–4 – til 13-9-ledelse ved pause. Slovenske Tine Poklar skjøt pokalen hjem med sine syv mål, mens Pujol prikkskjøt fem straffer og syv mål. André Lindboe imponerte også med scoringer av internasjonalt format.

Sørlendingene slet tungt med angrepsspillet. Hverken Josip Vidovic, Oleg Macharasvili eller Eirik Heia Pedersen fikk det til å stemme. Sondre Paulsen og forsvarsesset Kenny Ekman leverte en bra finale sammen med 38-årige Andre Jørgensen Hofstøl. Paulsen scoret seks, men bommet til slutt på straffe mot Morten Nergaard.

Larvik-legendene gir seg: – Finere forbilder får du ikke

Keeperen leverte sin vane tro en god finale og vant med dette sin niende tittel for Elverum (seks sluttspill, to seriegull og ett NM-gull). Han reddet 14 av 33 skudd. Også forsvarskjempen Aleksander Børresen har vunnet ni titler med Elverum. 31-åringen vant også flere titler med Sandefjord. I finalen måtte 2,04-mannen ut, men kom inn igjen og fullførte sin siste kamp.

For Josef Pujol var dette også den siste kampen i en svært vellykket sesong i Elverum. Svensken vet ennå ikke hvor ferden går videre. Den ungarske høyrekanten Tamas Ivancsik forsvinner også sammen med Erik Toft. Elverum har signert Magnus Fredriksen (Falk), Kevin Gulliksen (Bækkelaget) og Kristian Ørsted (Bjerringbo-Silkeborg). Det er ventet at klubben også vil erstatte med ytterligere en bakspiller.

Elverum vant torsdag: – Følte meg best i verden

ØIF Arendal sjokkstartet finalen ved å lede 3–0 etter bare to minutter, men resten av omgangen var hjemmelagets. Morten Nergaard sto for redningene bak et hardt arbeidende forsvar.

Elverum omsatte det defensive arbeidet i lynkjappe kontringer. Josef Pujol og Tine Poklar bestyrte kontringene – der Elverum scoret seks mot Arendals ene mål før pause.

2210 tilskuere fikk ferten av nok en sluttspillseier i Terningen Arena . De siste fem minuttene sto publikum og klappet Elverum ut av sesongen som har vært både Elverums og Norges beste sesong i herrehåndballen.