Håndballprofiler beskylder Scheie for å ha bedt ungdomslag tape med vilje

Tidligere landslagskeeper Frode Scheie beskyldes for å ha fått gutter 16-laget han trener til å tape med vilje. Nå reagerer flere i Håndball-Norge.

Det vekket reaksjoner på Twitter da videoen fra Peter Wessel-cup ble lagt ut på YouTube lørdag. Drøbak/Frogn, som trenes av profilen Scheie, tapte kampen mot Stag 9-8 i Peter Wessel Cup. Angivelig for å få lettere motstand og bedre kamptidspunkt i neste kamp i turneringen.

– Guttene mine er ett og to år yngre enn de fleste, og skulle blitt kjørt over. Jeg har sett Drøbak i de andre kampene, og de dominerer. Mot oss later de som de ikke kan skyte, de tramper over linjen hele tiden og bommer med vilje, sier Stag-trener Rolf Arne Dørum til VG.

– Stag-treneren sier at dere bommet med vilje og trampet på streken med vilje for å tape kampen. Hva tenker du om det, Frode Scheie?

– Nei, vi prøvde å vinne. Vi kjørte noen systemer og holdt på. Men et par av gutta som spilte var litt reduserte, så de orket ikke løpe. Innsatsen var dårlig, og de som så oss så jo at vi ikke hadde noen krefter igjen, sier Scheie til VG.

Herrem provosert

Kirsten Birkeland i Norges Håndballforbund forteller at klubbene og arrangøren vil bli kontaktet.

– Basert på svarene vil vi vurdere om vi går videre med saken, sier kommunikasjonsansvarlig Kirsten Birkeland.

Landslagsspiller Camilla Herrems reaksjon etter å ha sett videoen, er klar:

Ektemannen til Herrem, Steffen Stegavik, har flere landskamper for Norge, og har også kastet seg inn i diskusjonen.

– Jeg har aldri vært borti at noen har sagt til meg at jeg skal tape en kamp som spiller, ikke som 12-åring eller som 30-åring, sier Herrem til VG.

Kantspilleren har sett videoklipp fra kampen.

– Det blir nesten en hån mot det andre laget. Jeg syns virkelig ikke det var kjekt å se på. Jeg kjente at jeg ble provosert når jeg så hva som skjedde. Det handler om hvilke holdninger man skal gi videre. En trener skal være et forbilde for spillerne sine, utdyper Vardar-stjernen.

Tilskuerne reagerte sterkt på det de så. «Kast ballen i eget mål» ble ropt fra sidelinjen til Stag-spillerne. Med henvisning til at Stag skulle sørge for at Drøbak vant, slik at de ikke fikk resultatet Stag mente de var ute etter.

Frode Scheie mener mange trekker konklusjoner uten å kjenne til «bakteppet».

– Så når Stag-laget som pleier å tape mye, plutselig vinner en kamp, så ser det teit ut. Men folk kjenner ikke den belastningen vi har, og den siden av historien, sier Scheie.

– Prøvde ut spillere



Den mangeårige ekspertkommentatoren kjent fra blant annet TV 2 sier han ville benytte anledningen til å eksperimentere litt i kampen mot Stag.

– Vi prøvde ut spillere i uvante posisjoner, og ga nivå to-spillerne tillit, sier han, og legger til:

BESKYLDNINGER: Frode Scheie blir beskyldt for å ha tapt en kamp med vilje, men hevder selv at sykdom og skader var grunnen for prestasjonene. Her fotografert i en annen sammenheng. Foto: Frode Hansen , VG

– Jeg synes han skal se litt på sitt eget lag og hva de begynte med i 2. omgang også, for de spiller inn på strek og bare bokser bort ballen, de prøver på piruetter tre ganger og kaster ballen til oss hele tiden.

Opptakene fra slutten av kampen starter når Drøbak/Frogn skal ha spilt dårlig med vilje lenge, og Stag følger opp like uinspirert spill. Stag-trener Rolf Arne Dørum sier Scheie etter kampen sa at de skulle teste noen urutinerte spillere, og at de hadde en del sykdom og skader.

– Det er jo helt tullete. Dagen etterpå spiller de kjempegodt og kommer nesten til finalen, sier han.

Ifølge Scheie var kun syv spillere tilgjengelig lørdag.

– Så beklager jeg at det ser dårlig ut, men det ble en kamp mellom to dårlige lag, sier Scheie.