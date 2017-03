Håndball-Norge raste – nå beklager Elverum

Etter et styremøte i Elverum Håndball har klubben nå valgt å ta avstand fra trener Michael Apelgrens valg om å få fire spillere til å pådra seg rødt kort.

Styret skal ha gått gjennom saken med Apelgren mandag ettermiddag.

– Vi hadde en god gjennomgang der Michael begrunnet sine valg, og vi var enige om at vi hadde ulikt syn på saken, sier daglig leder Erik Henriksen til klubbens hjemmeside, hvorpå han beklager hvordan klubben har opptrådt på.

– Gårsdagen ble en lite hyggelig opplevelse for oss i Elverum håndball. Måten vi opptrer på i kampen mot Lillestrøm strider mot de verdier som klubben ønsker å stå for, og vi beklager den belastningen som dette har påført klubben, våre samarbeidspartnere og norsk håndball, sier Henriksen.

Fikk røde kort med vilje



Det var på søndag at Elverum Håndballs trener, Michael Apelgren (32), sørget for at fire av hans spillere ble utvist. Erik Toft, Petter Øverby, Kristian Bliznac og Tine Poklar må alle stå over siste serierunde etter hvert sitt røde kort i 30-22-seieren over Lillestrøm. De blir imidlertid klare til sluttspillet.

Det taktiske spillet skapte reaksjoner. «Moralsk forkastelig», «pinlig oppførsel» og «en latterlig forestilling» er blant ordene som er brukt. Apelgren var selv ærlig etter kampslutt: Ja, de fikk røde kort med vilje for å stå bedre rustet i sluttspillet.

– Det var jeg veldig forberedt på. Jeg forstår og respekterer dypt at folk reagerer, fortalte Apelgren til VG mandag ettermiddag.

– Jeg håper er at det lønner seg være ærlig. Jeg kunne løyet, og det har mange gjort før meg. Jeg som trener havnet i en vanskelig situasjon fordi regelverket er dumt, sa Elverum-treneren, som mener man ikke skulle dra med seg kort fra grunnserien inn i sluttspillet.

Står for valget etter styremøte



I pressemeldingen fremgår det at Elverum må levere en skriftlig redegjørelse av saken til Norges Håndballforbund (NHF) innen 22. mars.

– Vi kommer selvsagt til å svare opp de spørsmålene som NHF har stilt oss innen fristen, så vil vi avvente et eventuelt svar fra håndballforbundet, sier Henriksen. Apelgren står på sin side – selv etter styremøtet – for valget han gjorde.

– Jeg forstår at folk reagerer, og var forberedt på at det ville bli store reaksjoner. Jeg står likevel for det valget jeg tok. Jeg kunne valgt å si at vi ikke gjorde det med vilje, men valgte å være ærlig. Jeg håper det lønner seg, sier Apelgren.

