Enormt press på Nora Mørk: – Jeg liker store forventninger

Györ blir utropt til Champions League-favoritt i håndball på grunn av Nora Mørk. Hun lever under et enormt forventningspress i Ungarn. Lørdag starter kvinnenes mesterliga med Larvik og Glassverket på plass i gruppespillet.

Det europeiske håndballforbundet skriver at Mørks overgang fra Larvik er den største i Champions League denne sesongen. EHF refererer til at mange internasjonale eksperter mener at nettopp 25-åringen utgjør den forskjellen som vil gi Györ tittelen om åtte måneder. Men først et knalltøft gruppespill.

– Jeg liker at folk har store forventninger til meg. Jeg føler at jeg er best under press. Uansett vet jeg at ingen har større forventinger til meg enn det jeg har selv, sier hun i intervjuet.

Nora Mørk har åpenbart kommet godt i gang i sitt nye håndballiv. Hun sto over Norges landskamper sist uke, men har satt inn 28 scoringer på fem seriekamper som Györ i snitt har vunnet med 12 mål.

Norge i Champions League 2016/2017 Larvik møter Sävehof, Krim, og Esbjerg i gruppespillet. Esbjerg har Emily Stang Sando og Vilde Ingstad på laget. Glassverket mot Thüringer, Metz og Buducnost. Györ med Heidi Løke, Kari Aalvik Grimsbø og Nora Mørk har Bucuresti, Rostov-Don og FC Midtjylland som motstandere i gruppespillet. Katrine Lunde spiller i Rostov mens Veronica Kristiansen er sentral for FCM. Camilla Herrem spiller Champions League for Vardar. De møter Astrakhan, Ferencvaros og Leipzig.

– Hun er en ekstrem X-faktor for Györ og kan fort avgjøre hele Champions League. Hun gjør ting som ingen andre gjør. Det er ikke uventet at Nora Mørk har fått en god start i Ungarn, sier Glassverket-trener Geir Oustorp.

Mørk møter Veronica Kristiansens FC Midtjylland lørdag, mens drammensklubben søndag debuterer i Champions League mot tyske Thüringer på bortebane. Larvik åpner mot svenske Sävehof på hjemmebane lørdag kveld.

– Vi både gleder og gruer oss. Men har håp om å kunne poeng på hjemmebane. Uansett får vi minst spille gruppespillet i EHF-cupen etter jul, sier Oustorp.

Larvik skal for første gang siden semifinalen i 2013 klare seg uten Nora Mørk i Champions League. Den norske mesterklubben vant for fem år siden, spilte finale så sent som i fjor, og Oustorp tror ikke på noen stor europeisk nedtur for LHK.

– De er svekket, men jeg fortsatt imponert over hva de får til. Larvik kommer i hvert fall til kvartfinalen og har da en god mulighet for å havne i Final 4 (semifinalen), mener han.

Han har ledet Byåsen i Champions League tidligere, men tok i forrige uke med seg kaptein Emilie Christensen og sentrale Line Bjørnsen til Larvik. Der hadde Glassverket-trioen et to timer langt møte med trener Tor Odvar Moen, Gro og Anja Hammerseng-Edin.

– Mesterlære, beskriver Oustorp og mener at Larvik bød på mange verdifulle tips både på og utenfor banen. Larvik knuste så sent som i februar Glassverkets åpningsmotstander, Thüringer, med åtte mål i Tyskland.

Nora Mørk scoret ni av målene.

– Györ er favoritt i Champions League sammen med Rostov-Don, mener Oustorp og viser til at Katrine Lundes klubb har hentet inn både Alexandrina Barbosa (Spania), Ana Paula Rodrigues (Brasil), Siraba Dembele (Frankrike) og russernes egen OL-yndling Anna Vjakhireva, som fikk et kyss av trenerbamsen Jevgenij Trefilov etter gullet i Rio de Janeiro.

Lunde & co. starter søndag Champions League mot regjerende mester Bucuresti i Romania. Dette er også motstanderne til Nora Mørk og Györ i høst. Tøffere blir ikke et gruppespill.