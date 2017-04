Elverum-treneren utestengt i én måned

Håndballforbundet har besluttet å ilegge Elverum-trener Micahel Apelgren (32) karantene i én måned etter skandalen hvor tre spillere med vilje pådro seg rødt kort.

I tillegg til Apelgrens utestengelse, har domskomiteen i håndballforbundet vedtatt sanksjoner også mot Petter Øverby, Kristian Bliznac og Tine Poklar, som alle ble utvist i den mye omtalte kampen.

Bakgrunn: Elverum pådro seg fire røde kort med vilje

De tre spillerne får to kampers karantene hver.

«Norges Håndballforbund er tilfreds med Domskomiteen sin beslutning. Denne underbygger alvorligheten i saken og ivaretar forholdet til NHFs verdier. Dommen sender et tydelig signal om at trenerens og spillernes handling ikke er akseptabel».

Bakgrunnen for at både treneren og tre spillere i Elverum nå straffes, er en eliteseriekamp mot Lillestrøm i midten av mars. Her pådro fire av spillerne seg rødt kort, hvorpå de måtte stå over siste serierunde. De ble imidlertid klare til det viktige sluttspillet.

Leste du denne? Apelgren snur: – Selvsagt angrer jeg

Massiv kritikk



Elverum-trener Apelgren innrømte etter kampen at spillerne fikk rødt kort med vilje for å stå bedre rustet i sluttspillskampene. Hendelsen fikk Håndball-Norge til å rase, TV2s ekspert Randi Gustad omtalte det hele som «i grenseland mot kampfiksing», Lillestrøm-trener Stian Bjermeland brukte karakteristikken «en latterlig forestilling».

Etter kampen uttalte Apelgren at han ikke angret på det som hadde skjedd, men for en drøy uke siden innrømmet han overfor VG at han gjerne skulle hatt det hele ugjort.

– Selvsagt angrer jeg meg. Hele verden ser at dette ikke ble bra, men jeg fulgte reglene, sa treneren.

Elverum som klubb valgte også å ta avstand fra Apelgrens valg om å få de fire spillerne til å pådra seg rødt kort.

