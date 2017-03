HALDEN (VG) (Halden-Elverum 26-32) Elverum-trener Michael Apelgren (32) sier ikke et klart «nei» på om han kan komme til å gjøre det samme om igjen.

Søndag innrømmet han at fire av hans spillere fikk rødt kort med vilje i søndagens 30-22-seier mot Lillestrøm. Det skapte bruduljer i norsk idrett. Norges Håndballforbund behandler nå saken. Samtidig avsluttet Elverum onsdag kveld sesongen med 32-26 over Halden.

– Angrer du på det du gjorde?

– Nei, jeg synes ikke jeg kan gjøre det når det skjer så bevisst. Jeg har vært rak og ærlig hele tiden, så får vi se hva utfallet blir.

Les også: Elverum pådro seg fire røde kort med vilje

– Jeg håper at det kan lønne seg å være ærlig, ikke lyve og drive «fulspel» som kanskje andre hadde gjort. I min verden er det bedre å ikke lyve, sier Elverum-treneren etter kampslutt i Remmenhallen.

– Vi står for det vi gjorde. Noen sier til meg at «hadde det ikke vært smartere å ta bare to spillere», men spørsmålet er om det hadde vært noe moralsk bedre og mer fair play, spør Michael Apelgren.

Les også: Håndball-Norge raste - nå beklager Elverum

Han mener at folk må sette seg inn i hans situasjon:

– De som synes dette er forkastelig, jeg lurer på hvordan de hadde taklet det.

UTESTENGT: De suspenderte Elverum-spillerne satt på tribunen i Remmenhallen i Halden. Foran Erik Toft og Petter Øverby, bak Tine Poklar og Kristian Bliznac. Alle pådro seg med vilje rødt kort mot Lillestrøm. Foto: Ole Kristian Strøm , VG

– Vil du gjøre det igjen?

– Det gjenstår å se. Jeg håper regelverket blir endret, slik at vi slipper dette. Det var «hverdagsmat» i Sverige allerede på 1990-tallet. Jeg håper ikke at vi trenere skal havne i en slik situasjon igjen.

Poenget med at de fire spillerne pådro seg røde kort, var at de nå kan starte med «blanke ark» i sluttspillet. Elverum vant grunnserien.

Se også: Lillestrøm vil anmelde Elverum

Mandag ble saken styrebehandlet, og Elverum beklaget det som skjedde.

Klubben pådro seg 11 utvisninger, og på tampen satt både Erik Toft, Petter Øverby, Kristian Bliznac og Tine Poklar på tribunen etter å ha pådratt seg røde kort. Onsdag kveld satt de samme fire på tribunen i Remmenhallen og fulgte kampen mot Halden.

– Det er trist, leit og pinlig at en klubb på størrelse med Elverum gjør noe sånt, sa TV 2s håndballekspert Bent Svele til VG.

– Vi vil ta kontakt med Elverum og de øvrige partene, og undersøke forholdet grundig før vi avgjør hvordan saken skal behandles, skrev Norges Håndballforbund i en pressemelding mandag.

– Vi har sendt en skriftlig forklaring til håndballforbundet, bekrefter Apelgren til VG.

Elverum-målvakt Morten Nergaard stengte målet i en periode i 1. omgang da gjestene avgjorde kampen. Han sier:

– Vi spillerne har konsentrert oss om å vinne denne siste seriekampen, mot Halden.

– Var det bestemt da dere gikk på banen søndag at dere skulle pådra dere fire røde kort?

– Nei. Det var noe som Michael tok avgjørelse på underveis, blant annet ut fra resultatet i kampen.

Elverums motstander Lillestrøm var nemlig innblandet i nedrykksstriden. Derfor var Apelgren opptatt av at de ikke skulle påvirke den.

PS: Størst jubel onsdag kveld var det i Horten etter at Falk vant over Drammen og dermed får kvalik. St. Hallvard og Lillestrøm rykker rett ned.