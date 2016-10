Elverum stjal poeng fra russisk legende

(Elverum-Chekovskie Medvedi 28-28) De var et skudd fra seieren, men Elverum knep ett poeng i Champions League-dramaet mot russiske Chekovskie Medvedi og trenerlegenden Vladimir Maksimov.

Hjemme i Terningen Arena hadde østerdølene sjansen til å ta sin største skalp noen gang. Men Erik Toft brant en for dårlig mulighet i sluttsekundene – etter å ha scoret to av klubbens fem siste mål i den dramatiske kampen.

–Vi møter et superlag. Jeg er utrolig stolt over dette, men det var synd vi ikke vant, sier trener Mikael Apelgren til Viasat. Elverum tapte Champions League-åpningen mot Metalurg i Skopje sist helg med knappest mulig margin – 17-18.

TRENERLEGENDE: Vladimir Maksimov har vunnet alle titler som som russisk landslagssjef. Her fra EM i Norge i 2008. Foto: Håkon Mosvold Larsen , NTB scanpix

De russiske mesterne lå under 13-11 ved pause og Elverum presset dem hardt mot slutten. Men til slutt kunne Maksimov reise hjem med uavgjort. Den 70-årige Chekovskie Medvedi-treneren vant i sin tid OL-gull som spiller og tok frem til år 2000 både OL- VM- og EM-gull som landslagssjef for Russland.

Viasat-ekspert Gunnar Pettersen mente før kampen at Elverum ikke «hadde en sjanse i havet» mot Maksimov & co hjemme i et fullsatt Terningen Arena. Russerne har to ganger vært i kvartfinalen av Champions League.

– Jeg synes vi skal ta oss hatten for Elverum, sier den tidligere landslagssjefen nå etterpå.

Elverum-keeper Morten Nergaard reddet halvparten av de russiske skuddene før pause. Han endte på over 40 prosent redninger.

– Men jeg kunne tatt flere skudd i 2. omgang, poengterer han.

– Det utrolig gøy at vi hevder oss mot topp internasjonal motstand.

Landslagets Petter Øverby ble kåret Elverums beste spiller. Bunnsolid i forsvar. Fremover har strekspilleren utviklet skuddet sitt, scoret seks mål og skaffet to straffer.

– Det er selvfølgelig surt, men vi er ikke veldig mye bedre enn Medvedi i dag, mener Øverby.

Også kantspillerne André Lindboe og Tamas Ivanscik imponerte. Sistnevnte herjet på høyrekanten utover i 2. omgang og ble Elverums toppscorer med syv mål på bare 11 skudd. Ungareren ga Elverum ledelsen med både 27-26 på en fantastisk flyver og lobbet inn 28-27.

Men til slutt utlignet Chekovskie Medvedi på en flyver fra streken etter oppspill fra venstrekanten. Et rent sirkusnummer frarøvet Elverum det ene poenget.

Med andre ord: Høyt nivå.