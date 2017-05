Elverum slo tilbake og vant nervedrama: – Følte meg best i verden

ARENDAL (VG) (ØIF-Elverum 29-30, sammenlagt 1-1 i kamper) I et nervedrama av dimensjoner slo Elverum tilbake og vant i ekstraomgangenes siste minutt.

– Alt står og vipper og jeg kjenner at jeg har alt å vinne. Jeg følte meg best i verden. Alle så på meg. Og det er det jeg liker, sier svenske Josef Pujol som avgjorde for Elverum med to straffekast av beste sort.

Dermed blir det avgjørende sluttspillfinale om Champions League-plassen kommende søndag. Elverum har igjen fordelen av hjemmebane, men tapte siste helg den første kampen i Terningen Arena.

– Det blir jevnt. Men vi var best i 70 minutter i dag og 47 minutter sist. Det må vi utnytte, mener Pujol som spiller sin aller siste kamp for Elverim søndag. Det er uvisst til hvilken klubb den svært lovende svenske playmakeren går til.

Apelgren om de røde kortene: – Selvsagt angrer jeg

Pujol var også innblandet da August Pedersen ble dømt for brøyt i ekstraomgangens aller siste sekunder. ØIF-trener mener at svensken gikk inn i situasjonen.

– Det kunne gått begge veier, men vi viste at vi er et veldig bra lag. Vi klarte å snu det etter pause. Vi fikk ny energi, sier Pujol.

Elverum lå under med fire mål ved pause, men allerede fire minutter ut 2. omgang satte André Lindboe inn utligningen til 14–14. Seriemesteren kom på banen med en glød som manglet både i avslutningen av hjemmefinalen søndag og i kveldens 1. omgang.

Hjemmelaget satte inn superveteranen André Jørgensen Hofstøl for å få orden på forsvarsspillet. 38-åringen med 117 landskamper har gjort comeback i finalen - og viste igjen at han har noe å bidra med. Men ØIF Arendal savnet Kenny Ekman - svensken måtte ut på grunn av ryggproblemer i pausen.

- Vi håper å ham tilbake søndag, sier Kurtovic.

Elverum overtak både initiativet og ledelsen 20-19 halvveis i 2.omgang. Hjemmelagets strekspiller Einar Hrafnsson utlignet til 22-22 skes minutter før slutt. Arendal var i overtall og Josip Vidovic benyttet anledningen til å kontre inn en ny ledelse før Elverum-playmaker Josef Pujol utliknet til 23-23 i nervedramaet.

Sagosen hylles: Frankrike kaller ham eksepsjonell

Ukrainske Oleg Macharashvili ga hjemmelaget ny ledelse før Elverums slovener Tine Poklar brøt gjennom til 24-24. Elverum-keeper Morten Nergaard fikk opp en svært viktig redning på Vidovic før Pokar skaffet seriemesteren straffekast.

Den satte Josef Pujol i mål 77 sekunder før slutt. Vidovic tok revansje da ha stormet inn utlikningen til 25-25 med bare 25 sekunder igjen av finalen. Da tok Elverum-trener Michael Apelgren time out. Erik Toft bommet på det avgjørende skuddet. Dermed ekstraomganger.

Den første ble like jevn før ØIF gjorde en feil som Elverums ungarske toppscorer, Tamas Ivancsik, utnyttet til å kontre inn 27-28-ledelse retett før sidebyttet. Nervedramaet fortsatte inn i siste minutt hvor Elverum kombinerte glimrende, Poklar skaffet straffe, og Josef Pujol ble matchvinner da svensken satte den iskaldt inn bak den brasilianske målvakten Cesar Almeida.

Løke etter fødselen: Vil trene med gutta

2500 hjemmesupportere reiste seg minuttet før pause og trampeklappet ØIF inn til hvilen. De fikk betalt for innsatsen da Josip Vidovic hamret ikke 14-10-ledelse tre sekunder før pausesignalet lød.

Ukrainske Oleg Macharashvili dro i gang ØIF Arendal med tunge scoringer med venstrearmen. Han sto for hele fem mål før pause. Elverum hang med til 8–8 etter 20 minutter, men i avslutningen av omgangen hadde Eirik Heia Pedersen & co. det klart største trykket.

Det forandret seg.