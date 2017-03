Elverum pådro seg fire røde kort med vilje: – Trist, leit og pinlig!

Elverum Håndballs trener Michael Apelgren innrømmer at fire av hans spillere fikk rødt kort med vilje i 30-22-seieren mot Lillestrøm i eliteserien. Det skaper sterke reaksjoner.

– Det høres ikke bra ut, og dette synes jeg ikke noe om i det hele tatt. Det er trist, leit og pinlig at en klubb på størrelse med Elverum gjør noe sånt, sier TV 2s håndballekspert Bent Svele til VG.

Elverum er allerede seriemester og hadde ingen problemer med å slå Lillestrøm i sin siste hjemmekamp før sluttspillet.

Hjemmelaget pådro seg imidlertid hele elleve utvisninger i en kamp som på ingen måte var stygg, og på tampen satt både Erik Toft, Petter Øverby, Kristian Bliznac og Tine Poklar på tribunen etter å ha pådratt seg røde kort.

Etter kampen medga Elverum-trener Michael Apelgren at det var planlagt.

– Jeg skal innrømme at vi spilte på måten vi gjorde for å få røde kort på akkurat de fire spillerne, sier Apelgren til Østlendingen.

– Det kan stemples som moralsk forkastelig, men Elverum har ikke brutt noen lov - de har bare brutt alt snakk om fair play. Så spørs det om det kan gjøres noe med saken, sier Svele.

VG har vært i kontakt med sentrale personer i Norges Håndballforbund, men de ønsker ikke å si noe om saken før mandag.

FIKK RØDT KORT: Tine Poklar, her avbildet i en kamp mot Naturhouse La Rioja i oktober, var blant spillerne som pådro seg rødt kort i kveld. Foto: Lise Åserud , NTB scanpix

Taktisk spill

Appelgren begrunner valget på denne måten:

– De fire spillerne hadde rødt kort fra før. Nå blir de avstengt mot Halden, og så er de tilbake i sluttspillet der vi trenger dem. Man må stå over én kamp for annethvert røde kort man pådrar seg, og da valgte jeg å løse det på denne måten, sier treneren.

Han legger til:

– Jeg mener man burde slette røde kort før sluttspillet, men så lenge reglene er som de er, valgte vi å gjøre det på denne måten. Det første året jeg var her, holdt vi på å ryke ut av sluttspillet på grunn av utestengninger og røde kort, og sluttspillet er for viktig for oss til at vi kan gamble med det. Når vi fikk disse fire utestengt mot Halden, går vi inn i sluttspillet med blanke ark. Det er sesongens viktigste mål for oss, og røde kort der kan avgjøre alt.

Byttet inn spiller for tidlig

Apelgren sørget blant annet for at Poklar fikk en ny tominutter ved å bytte ham inn fire sekunder for tidlig etter en utvisning.

– Det kjennes på ingen måte godt, men jeg er nødt til å være kynisk og gjøre alt jeg kan for å gi oss best mulige forutsetninger for å vinne sluttspillet. Det er en utrolig vanskelig situasjon, men selv om jeg står for det, gir det meg som sagt en veldig dårlig følelse, sier treneren.

Elverum møter Halden i siste serierunde, og Lillestrøm kan redde plassen i eliteserien dersom Halden taper og de selv vinner mot Bækkelaget.

– Det er det som er mest trist i denne saken. At Lillestrøm faktiks kan rykke ned som følge av det her. Dette er pinlig for håndballen, mener Svele og legger til:

– Apelgren har vært takisk her, men kanskje ikke taktisk smart, for dette kommer jo til å få mye oppmerksomhet. Elverum er en stor bedrift som vil bruke alle midler for å komme seg til Champions League, og da benytter man seg tydeligvis av alle midler.

Fyllingen-trener Vidar Gjesdal er heller ikke spesielt fornøyd med sin kollega i Elverum:

– Vi er ganske opprørte over det som har skjedd. Det strider mot alle prinsippene vi har i norsk håndball. Elverums trener bør få sin straff og se sluttspillet fra tribunen, sier Gjesdal til Aftenposten.

Haslum-trener Tom-Eirik Skarpsno bruker beskrivelsen «moralsk forkastelig».

– Jeg reagerer kraftig på dette fordi det er noen uskrevne regler som må følges i håndballens kjerneverdier. Det de har gjort er langt unna det norsk håndball står for og er moralsk forkastelig, sier Skarpsno til TV 2.

PS! Ellers ligger det an til et spennende race om sølv og bronse i serieavslutningen etter at Bækkelaget tapte, mens Haslum og ØIF Arendal vant søndag. Ett poeng skiller mellom de tre lagene. Andre kamper søndag: Bodø – Falk Horten 26-23, Bækkelaget – FyllingenBergen 30-35, Drammen – ØIF Arendal 19-27, Haslum – Halden 31-29, Kolstad – St. Hallvard 32-25.